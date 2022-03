Getrennte Wege Natixis IM und H2O Asset Management lösen Partnerschaft auf

Ihrer Entscheidung vom November 2020 folgend geben Natixis Investment Managers und H2O Asset Management den Abschluss ihrer Vereinbarung über den Verkauf der von Natixis Investment Managers gehaltenen indirekten Beteiligung an der H2O Asset-Management-Gruppe bekannt. Der Prozess hatte sich aufgrund aufsichstrechtlicher Bedenken verzögert.

Die Abwicklung der Trennung erfolgt in zwei Phasen: Erstens, die sofortige Veräußerung von 26,61 Prozent des Kapitals. Zweitens, der Verkauf des verbleibenden Anteils von 23,4 Prozent innerhalb von vier Jahren, längstens sechs Jahren, vorbehaltlich der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

H2O AM teilte außerdem mit, dass es mit einem führenden globalen Beratungsunternehmen zusammenarbeite, um seine Organisation durch die Stärkung der Governance in den Bereichen Vermögensverwaltung, Betrieb und Kontrolle weiterzuentwickeln.

Darüber hinaus verlegt der bisher in London ansässige Fondsspezialist den Hauptsitz der Gruppe unter dem Namenslogo H2O AM Europe nach Paris, was er mit den sich ändernden Vorschriften in einem Europa nach dem Brexit begründete.

Illiquide Windhorst Papiere

Die Boutique war 2019 ins Straucheln geraten. Die Wirtschaftszeitung Financial Times hatte enthüllt, dass einige Fonds von H2O massiv in teils illiquide Anleihen investiert waren, die allesamt dem Umfeld des schillernden Unternehmers Lars Windhorst zuzurechnen sind. Anleger zogen daraufhin Milliardenbeträge aus den Fonds ab.

Im Februar diesen Jahres geriet der Fondsanbieter erneut unter Druck, denn das Management-Team um Bruno Crastes hatte große Wetten auf Russland abgeschlossen, die den Fonds im Zuge des Ukraine-Konfliktes schwer zugesetzt haben. Das 1,5 Milliarden Euro schwere Flaggschiff, der H2O Multibonds verlor im Februar fast 40 Prozent an Wert, als eine beispiellose Runde internationaler Sanktionen Teile der russischen Wirtschaft lahmzulegen drohte und die russische Währung in den Keller schickte. Laut Financial Times soll die Firma allein im H2O Multibonds Derivate auf den russischen Rubel im Wert von 48,3 Prozent des Fonds-Gesamtvermögens gehalten haben.