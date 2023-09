Von Allianz Global Investors Natixis Investment Managers holt Vertriebsmitarbeiter

Christian Müller wechselt zum 1. November als Senior-Vertriebsdirektor zu Natixis Investment Managers. Müller kommt von Allianz Global Investors, wo er nach verschiedenen Stationen im Vertrieb zuletzt in der Geschäftsentwicklung für die Betreuung des Wholesale-Geschäfts mit Banken in Deutschland tätig war. Vor seinem Wechsel zu Allianz Global Investors arbeitete Müller als Spezialist im Produktmanagement Wertpapiere sowie in der Vertriebsunterstützung der Bereichsvorstände bei der Commerzbank.

Müller soll Banken und Asset Manager betreuen

Bei Natixis Investment Managers ist in seiner neuen Rolle für die Betreuung institutioneller und Wholesale-Kunden mit Fokus auf Banken und Asset Manager in Mittel- und Norddeutschland verantwortlich. Er berichtet an Patrick Sobotta, Geschäftsführer und Leiter der Region Zentral- und Osteuropa bei Natixis Investment Managers. Nach Erik Crawford und Victoria Sophie Glade ist Christian Müller der dritte Neuzugang im Frankfurter Team von Natixis Investment Managers. Das Unternehmen mit Hauptsitzen in Paris und Boston will das Geschäft in Deutschland, aber auch Österreich, Mittel- und Osteuropa langfristig ausbauen.

Natixis Investment Managers verwaltet ein Vermögen von mehr als 1,2 Billionen US-Dollar und gehört zum Geschäftsbereich Global Financial Services der Groupe BPCE, der zweitgrößten Bankengruppe Frankreichs. Zu den angeschlossenen Investmentgesellschaften von Natixis Investment Managers gehören AEW, DNCA Investments, 3 Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management und WCM Investment Management.