Beförderung Natixis Investment Managers macht Gad Amar zum Leiter Vertrieb Westeuropa

Die französische Investmentgesellschaft Natixis möchte das Retail- und Wholesale-Geschäft in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Monaco, der französischsprachigen Schweiz sowie Israel vorantreiben. Gad Amar wurde deshalb befördert, soll Produktangebote weiterentwickeln und mehr Synergien mit den Tochtergesellschaften schaffen.

Natixis Investment Managers hat Gad Amar zum Leiter Vertrieb Westeuropa ernannt. Amar arbeitet seit Oktober 2021 für die französische Investmentgesellschaft und soll künftig insbesondere das angestrebte Wachstum im Retail- und Wholesale-Geschäft vorantreiben. Er berichtet an Joseph Pinto, Leiter Vertrieb Europa, Lateinamerika, Naher Osten und den asiatisch-pazifischen Raum. Die Marktposition im institutionellen Geschäft soll gehalten werden Mit der Ernennung von Amar will Natixis IM noch näher an seine Kunden und Partner in Westeuropa heranrücken. Ziel ist es, in der Region die Marktposition im institutionellen Geschäft zu halten und etwa über strategische Partnerschaften stärker in den Retail- und Wholesale-Markt vorzustoßen. Insgesamt verfolgt Natixis IM eine selektive und diversifizierte Wachstumsstrategie, die sich auf die Kernkompetenzen ihrer mehr als 20 Tochtergesellschaften stützt. Amar verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Produktentwicklung mit Stationen bei JP Morgan Asset Management, Blackrock und Edmond de Rothschild, wo er vor seinem Wechsel zu Natixis IM als Globaler Leiter Geschäftsentwicklung tätig war.