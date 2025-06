Investment: Das Ende der zweistelligen Renditen (Umfrage 2025)

Trotz der Fortschritte der Zentralbanken bei der Inflationsbekämpfung steht die Teuerung weiterhin an der Spitze der finanziellen Ängste. Global geben 51 Prozent der Befragten die Inflation als ihre größte Sorge an, in Europa sind es 44 Prozent. Selbst vermögende Anleger spüren den Druck steigender Preise. Zwei Drittel (66 Prozent) geben an, aufgrund höherer Lebenshaltungskosten weniger zu sparen – ein Phänomen, das selbst 60 Prozent der Millionäre betrifft.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

KI-Skepsis und Marktsorgen

Während professionelle Investoren die künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber feiern, zeigen sich Privatanleger skeptisch. Nur 42 Prozent sehen KI als „größte Anlagechance ihres Lebens“. Stattdessen befürchten 51 Prozent eine Blase, die kurz vor dem Platzen steht. Die Sorge um einen möglichen Einbruch der „Magnificent Seven“ und deren Auswirkungen auf die Portfolios ist groß.

Angesichts der Unsicherheiten an den öffentlichen Märkten rücken alternative Anlagen in den Fokus. Ein Drittel der Befragten wünscht sich von ihrem Berater Zugang zu privaten Märkten. 44 Prozent geben an, dass sie umso mehr in Private Assets investieren möchten, je mehr sie darüber erfahren. Die Hälfte ist überzeugt, dass die potenziellen Renditen die höheren Kosten rechtfertigen.

Allerdings bestehen erhebliche regionale Unterschiede: Während in Europa bereits 46 Prozent und in Lateinamerika sogar 53 Prozent in Private Assets investiert sind, liegt dieser Anteil in den USA bei nur 24 Prozent – bedingt durch strengere regulatorische Vorgaben.

Finanzberatung wichtiger denn je

In diesem unsicheren Umfeld gewinnt professionelle Beratung an Bedeutung. 91 Prozent der Befragten vertrauen bei Anlageentscheidungen ihrem Berater – mehr als sich selbst (88 Prozent). Soziale Medien und „Finfluencer“ genießen dagegen nur bei 17 Prozent Vertrauen.

Die Ansprüche an Berater gehen dabei über reine Anlageempfehlungen hinaus. 33 Prozent schätzen es, wenn ihr Berater ihre individuellen Umstände versteht, 31 Prozent wünschen sich jemanden, der ihnen zuhört. Nur 40 Prozent vertrauen Algorithmen und KI bei Anlageentscheidungen.

Patrick Sobotta, Geschäftsführer für Zentral- und Osteuropa bei Natixis Investment Managers, fasst die Situation zusammen: „Anleger müssen in der aktuellen Situation sorgfältig abwägen und ihre Renditeerwartungen mit ihrer Risikotoleranz in Einklang bringen. Die aktuelle Umfrage bestätigt, welch wichtige Rolle ihre Finanzberater dabei spielen.“ Die Studie zeige die wichtige Rolle qualifizierter Finanzberater, insbesondere bei der Aufklärung über Chancen und Risiken alternativer Anlagen.

Die Ära zweistelliger Renditen bei moderatem Risiko scheint vorerst vorbei. Stattdessen müssen sich Anleger auf ein „Zeitalter verminderter Erwartungen“ einstellen, in dem Kapitalerhalt und realistische Renditeziele im Vordergrund stehen. Die Herausforderung für Berater besteht darin, ihren Kunden in diesem neuen Umfeld Orientierung zu bieten und die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit zu überbrücken.