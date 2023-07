Studie von Natixis Sinkende Kurse, Sieg der Langläufer: Was Investment-Profis im zweiten Halbjahr erwarten

Das Börsenjahr 2023 war für einige Überraschungen gut: China verabschiedete sich von seiner strikten No-Covid-Politik, der Bitcoin feierte ein kleines Comeback und die Fantasie rund um Künstliche Intelligenz befeuerte die Aktienkurse in der Breite. Auf die zweite Jahreshälfte blicken Investmentexperten jedoch mit gemischten Gefühlen. Das zeigt eine im Juni durchgeführte Umfrage unter 32 Chefvolkswirten, Investmentchefs und Portfoliomanagern von Natixis, Natixis Investment Managers und 13 Tochtergesellschaften.

Rezessionssorgen lassen nach: Trendwende oder nur kurzer Aufschub?

Zu Beginn die guten Nachrichten: Die Hälfte der Befragten (50 Prozent) schätzt das Risiko einer Rezession in der zweiten Jahreshälfte 2023 mittlerweile als gering ein. Das steht in starkem Kontrast zu den Ergebnissen einer ähnlichen Umfrage, die im November 2022 durchgeführt wurde. Damals waren 59 Prozent der institutionellen Anleger der Meinung, eine Rezession im Jahr 2023 sei "unvermeidlich". Was für ein Unterschied ein halbes Jahr doch machen kann.

Die sich allmählich aufhellende Wirtschaftsstimmung spiegelt sich also auch bei den Experten von Natixis wieder. Allzu optimistisch sollte man dennoch nicht sein.

Aktienmärkte: Big Tech gerät ins Stottern

2023 war an den Aktienmärkten eine beeindruckende Trendwende zu beobachten, die größtenteils dem Wiederaufstieg der Technologiebranche zu verdanken war. Insbesondere der stark von Technologie geprägte Nasdaq Composite Index hat in der ersten Hälfte des Jahres einen Anstieg von 39,35 Prozent verzeichnet, was das beste Ergebnis für ein Halbjahr in seiner 52-jährigen Geschichte darstellt. Ebenso konnte der S&P 500 Index, hauptsächlich dank großer Erfolge im Technologiebereich, ein Wachstum von 16,88 Prozent verzeichnen.

Aber auch abseits von Big Tech lief es gut. In Japan legte der Nikkei-Index um 28,65 Prozent zu – es war der größte Zuwachs seit 33 Jahren. In Europa erreichte der Euro Stoxx 600 einen Wert von 11,50 Prozent. Im Vergleich dazu blieb der FTSE 100 im Vereinigten Königreich mit einem Zuwachs von nur 3,11 Prozent im ersten Halbjahr hinter seinen Konkurrenten zurück.

Allerdings blicken 66 Prozent der Befragten skeptisch auf die zukünftige Entwicklung der Unternehmensgewinne. Dementsprechend erwarten die Experten, dass der Gegenwind größer werden und die Rally an den Aktienmärkten in der zweiten Jahreshälfte 2023 nachlassen dürfte.

Bemerkenswert: Kein einziger der befragten Natixis-Strategen geht davon aus, dass die Tech-Rally in der nächsten Jahreshälfte an Schwung gewinnen wird. Der Großteil (63 Prozent) erwartet, dass der Aufschwung bis zum Jahresende abklingen wird. Etwas weniger als ein Drittel (31 Prozent) geht davon aus, dass die Rally zumindest weiterhin stabile Ergebnisse liefern wird. Lediglich 6 Prozent glauben, dass die Rally eine Blase sein wird, die platzt.

Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz

Ein wesentlicher Wachstumstreiber war in diesem Jahr bislang der Bereich der Künstlichen Intelligenz. Die enormen Fortschritte in dieser Technologie katapultierten etwa den Kurs des Grafikchip-Herstellers Nvidia auf ein All Time High.

Insgesamt sind die Strategen von Natixis überzeugt, dass sich diese Fortschritte in den nächsten 2 bis 5 Jahren positiv auswirken werden.

88 Prozent sind der Meinung, dass die Künstliche Intelligenz Anlagechancen eröffnen wird, die sonst nicht zu erkennen wären

Drei Viertel glauben, dass KI helfen wird, bislang unbekannte Risiken zu entdecken

Zwei von drei (66 Prozent) glauben, dass KI traditionelle Marktmuster verändern wird

Ebenfalls interessant: Obwohl die Befragten davon ausgehen, dass KI die Art und Weise des Investitionsprozesses verändern wird, glauben nur 19 Prozent, dass KI in den nächsten 2 bis 5 Jahren ihre Arbeit übernehmen wird.

Zudem betonen die Befragten, dass Künstliche Intelligenz auch negative Effekte auf Finanzmärkte haben könnte. Sie befürchten, dass KI das Investorenverhalten und die Marktstimmung beeinflussen könnte. Alle Strategen sind überzeugt, dass dadurch Betrugsrisiken steigen. Zusätzlich warnen 69 Prozent vor einer Beschleunigung des Daytradings durch KI.

Die Inflation: Ein Grund zur Sorge?

Die Inflation ist seit langem ein Brennpunkt in der Weltwirtschaft. Trotz eines Rückgangs der Inflationsrate glauben die meisten Befragten, dass es deutlich länger als bislang erwartet dauern dürfte, bis die Zentralbanken ihre Inflationsziele erreichen. Die meisten der Befragten gehen davon aus, dass die Inflationsziele nicht vor 2025 (38 Prozent) oder zumindest in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres (28 Prozent) erreicht werden.

„Die Inflation kühlt sich ab, aber wir sind noch nicht über den Berg. Stark gestiegene Preise bei Waren und Dienstleistungen, aber auch die geopolitischen Spannungen dürften noch einige Zeit für höhere Zinsen sorgen“, sagt Mabrouk Chetouane von Natixis IM. „Unter uns Strategen herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass wir wohl erst 2025 die von den Notenbanken angestrebten Inflationsraten sehen werden.“

Die Befragten rechnen jedoch mit vielen kleinen Fortschritten auf diesem Weg. Sie glauben, dass im zweiten Halbjahr 2023 verschiedene Faktoren dazu beitragen werden, die Inflation zurückzudrängen. Mit 63 Prozent sind die meisten Strategen der Ansicht, dass der Wohnungsmarkt zur Verringerung der Inflationsrate im zweiten Halbjahr beitragen wird.

Ein weiterer positiver Aspekt sind die gesunkenen Energiepreise. Die Hälfte der Befragten erwartet, dass niedrigere Kosten die Inflation positiv beeinflussen werden. Der hohe Preis für Rohöl, insbesondere West Texas Intermediate (WTI), das im März 2022 einen Höchststand von 130,50 US-Dollar erreichte, war ein Inflationstreiber. Fünf Quartale später sind die Preise jedoch um 39 Prozent auf 74,65 US-Dollar pro Barrel gefallen. Eine erneute Preisexplosion schließen die Experten aus: Keiner der Befragten erwartet einen Preis für WTI am Jahresende über 95 US-Dollar.

„Die Inflation scheint zwar in den meisten Industrieländern beherrschbar geworden zu sein, aber es könnte noch einige Zeit dauern, bis die Zielraten der Notenbanken erreicht sind“, so Patrick Sobotta, Regional Head für Deutschland, Österreich und Mittel- und Osteuropa bei Natixis IM.

Anleihen: Der Sieg der Langläufer

Nach 15 Jahren niedriger und teilweise sogar negativer Renditen haben Anleihen im Jahr 2023 ihre Bedeutung als Anlageklasse zurückgewonnen. Für die zweite Hälfte des Jahres prognostizieren die Befragten:

47 Prozent erwarten, dass die Renditen von US-Schatzpapieren Ende des Jahres zwischen 3,5 – 4 Prozent liegen werden

41 Prozent sehen die Zinsen sinken

28 Prozent erwarten, dass die 10-jährigen Staatsanleihen auf 3 bis 3,5 Prozent fallen

13 Prozent glauben an einen Anstieg der Zinssätze auf 2,5 – 3 Prozent

Trotz dieser Aussichten sollten Anleiheinvestoren vorsichtig bleiben:

38 Prozent sind besorgt über mögliche Zahlungsausfälle und Herabstufungen von Unternehmen

13 Prozent der Strategen sorgen sich um Entwicklungen im Bereich Verbraucherkredite und Immobilienmärkte

69 Prozent sehen potenzielle Fehler der Zentralbanken als Risiko an (53 Prozent mittleres Risiko, 16 Prozent hohes Risiko)

56 Prozent erwarten, dass langfristige Anleihen bis Ende 2023 besser abschneiden werden als kurzfristige Anleihen

Zunehmende Skepsis bei Big Tech, ein Fokus auf langfristige Anleihen, Künstliche Intelligenz als Chance und Risiko zugleich: Alles in allem erfordert das zweite Halbjahr 2023 sowohl eine strategische Vorsicht als auch die Fähigkeit, sich auf sich verändernde Chancen und Risiken einzustellen. „Auch wenn die Erfolge des ersten Halbjahres nicht so einfach wiederholbar sein werden, glauben unsere versammelten Experten, dass sich durch aktives Management weiterhin gute Chancen bieten, wenn man genau hinschaut”, erklärt Sobotta.

