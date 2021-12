Natixis Neuer Fonds setzt auf alternative Strategie für Managed Futures

Natixis Global Asset Management bietet jetzt auch europäischen Investoren einen US-Fonds an, in dem mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar verwaltet werden. Das fünfköpfige Portfoliomanager-Team investiert mit einem quantitativ ausgerichteten Ansatz in Managed Futures.