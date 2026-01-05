Die Schäden durch Naturgefahren lagen 2025 drastisch unter denen der Vorjahre. Der GDV sieht allerdings keinen Anlass zur Entwarnung vor zunehmenden Extremwetterfolgen.

Unwetter verursachten 2025 insgesamt weniger Versicherungsschäden als im Vorjahr da größere, flächendeckende Katastrophen ausblieben und die Schäden durch Starkregen lokal konzentriert waren.

Starkregen, Überschwemmungen, Sturm und Hagel haben 2025 deutlich weniger Schäden verursacht als in den Vorjahren. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft rechnet derzeit mit Schäden in Höhe von 2,6 Milliarden Euro durch Naturgefahren. Das sind rund drei Milliarden Euro weniger als im Jahr 2024.

Keine Ändeurng des langfristigen Trends

Einen niedrigen Wert gab es laut der GDV-Zahlen zuletzt 2001. Der Interessenverband, der als steter Mahner vor den Folgen des Klimawandels bekannt ist, sieht in dem geringen Schäden leinen Trend. „Dass es in diesem Jahr weniger Schäden gab, ist Glückssache. Insgesamt nehmen die klimawandelbedingten Extremwetterereignisse jedoch zu“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV.

Konkret entfallen auf die Sachversicherung 2025 rund 1,4 Milliarden Euro Schäden durch Sturm, Hagel und Blitz. Hinzu kommen 500 Millionen Euro Schäden durch weitere Naturgefahren wie Überschwemmung und Starkregen. In der Kraftfahrtversicherung belaufen sich die Schäden durch Stürme und Überschwemmungen auf 700 Millionen Euro. Erfasst wurden in der Statistik Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Kraftfahrzeugen, so der Verband.

Versicherungsschutz nur noch mit staatlicher Unterstützung

Einmal mehr betont der GDV seine Vorstellung vom Umgang mit langfristig zunehmenden Extremwetterereignissen. „Angesichts der zunehmenden Risiken ist es dringend notwendig, eine ganzheitliche Gefahrenabwehr auszubauen“, so Asmussen. Dazu müssten die Bereiche Versicherung, Vorsorge und Klimaanpassung eng miteinander in einem Gesamtkonzept verknüpft werden.

Der GDV hatte Anfang Dezember ein Modell für ein Sicherungssystem gegen Naturgefahren vorgestellt. Es dient als Gegenvorschlag zur politisch diskutierten Pflichtversicherung für Elementarschäden, die vor allem vom Verbraucherschutz gefordert wird.

Kernstück der Idee ist ein neuer Rückversicherer mit dem Namen Elementar Re, eine Risikoteilung mit dem Staat und ein Fokus auf mehr Prävention, heißt mehr staatliche Investionen in in den Hochwasserschutz und klimagerechtes Bauen. Elementarschutz soll laut des GDV dadurch überall verfügbar, versicherbar und für alle bezahlbar bleiben. Die Kosten müssten aber wohl zu großen Teilen die Steuerzahler tragen.