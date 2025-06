Die aktuellen Bilder aus dem nach einem Gletscherabbruch verschütteten schweizerischen Dorf Blatten haben das Thema Naturgefahren einmal mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Da kommt es fast ein wenig überraschend, dass die versicherten Schäden durch Starkregen, Überschwemmungen, Sturm und Hagel 2024 mit 5,7 Milliarden Euro in gleicher Höhe wie 2023 ausfielen. Die Zahlen stammen aus der aktuellen Naturgefahrenstatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Mehr Hochwasser, weniger Stürme

Am schwersten traf es im Vorjahr Süddeutschland. Allein Starkregenereignisse und Überschwemmungen schlugen mit 2,6 Milliarden Euro zu Buche, rund eine Milliarde Euro mehr als im langjährigen Durchschnitt. Besonders vom Hochwasser betroffen waren demnach im Mai das Saarland und Rheinland-Pfalz sowie im Juni Baden-Württemberg und Bayern. Dafür seien im vergangenen Jahr große Schäden durch Winter- und Herbststürme ausgeblieben.

„Die Folgen des Klimawandels werden auch bei uns immer spürbarer“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. 2023 lagen die Schäden durch Starkregen und Hochwasser noch bei rund einer Milliarde. Die tatsächlichen Schäden dürften indes noch weiter über den veröffentlichten Zahlen liegen, da längst nicht alles versichert ist.

Der GDV hat die Daten auch spartenbezogen ausgewertet. Demnach wurden in der Sachversicherung, die Gebäude und Hausrat sowie Gewerbe- und Industriebetriebe abdeckt, 2024 versicherte Schäden von 4,4 Milliarden Euro verzeichnet. Davon entfallen neben den Elementarschäden weitere 1,8 Milliarden Euro auf Schäden durch Sturm und Hagel. Mit Leistungen von 1,3 Milliarden Euro liegt die Naturgefahrenbilanz für die Kfz-Versicherer in etwa auf dem Niveau des langjährigen Durchschnitts.

Die Bundesländer mit den höchsten Schadenssummen

Die höchsten Schäden verzeichneten 2024 die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern – mit jeweils rund 1,6 Milliarden Euro praktisch gleichauf. Mit deutlichem Abstand folgt Nordrhein-Westfalen auf Platz drei: Dort summierten sich die versicherten Schäden auf rund 613 Millionen Euro, vor allem infolge von Stürmen und Hagel. Am Ende der Rangliste liegt Bremen mit gerade einmal 17 Millionen Euro.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Bei der Schadenhäufigkeit pro 100.000 Verträge zeigt sich indes ein anderes Bild. Hier liegt das Saarland 22,4, knapp vor Niedersachen (21,2) und Schleswig-Holstein (20,3). Am Ende der Rangliste liegen Hamburg (8,8) und Berlin (6,4). Im Bundesdurchschnitt gab es im Vergleich zu 2023 sogar einen Rückgang von 18,5 auf 17,1,

GDV wettert einmal mehr gegen eine Pflichtversicherung

Der GDV nutzt das Thema, um lang bekannte Forderungen zu wiederholen und seine Ablehnung gegen eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden zum Ausdruck zu bringen. „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Klimafolgenanpassung muss Priorität der neuen Bundesregierung sein“, so Asmussen. „Denn eine Pflichtversicherung allein verhindert keine Schäden. Was wir brauchen, ist ein Naturgefahren-Gesamtkonzept, das neben einer Versicherungslösung auch vorsorgende Maßnahmen beinhaltet. Nur so schaffen wir mit Blick auf den Klimawandel langfristige Sicherheit – für Menschen und für die kommunale Infrastruktur.“ Ziel sei es, Risiken zu verringern, Prävention zu stärken und die Versicherung gegen Elementarschäden auch in exponierten Lagen bezahlbar zu halten.

Opt-out steht weiter zur Debatte

Das Thema Pflichtversicherung steht im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Die neue Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte der „Augsburger Allgemeinen“, dass zumindest die Versicherungspflicht für Wohngebäude noch in dieser Legislaturperiode, kommen soll. „Der Klimawandel schreitet voran, ohne besseren Versicherungsschutz wird es in Zukunft nicht gehen“, so die Ministerin.

Tatsächlich lässt der Koalitionsvertrag aber offen, ob das Ganze sich nicht auf eine Angebotspflicht per Opt-out beschränkt. In diesem Fall könnten Versicherte diese aktiv abwählen. Aus Sicht vieler Experten würde das eine echte Pflichtversicherung aushebeln.