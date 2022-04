Im 1. Quartal 2022 Naturkatastrophen kosten Versicherer 14 Milliarden US-Dollar

Normalerweise ist das erste Quartal des Jahres das ruhigste, was Naturkatastrophen betrifft. Doch in den ersten drei Monaten dieses Jahres kam es weltweit bereits sechs Mal zu massiven Unwettern, die der Versicherungswirtschaft jeweils mehr als eine Milliarde US-Dollar Schaden verursachten. Zu diesem Ergebnis kommt das Beratungsunternehmen Aon in seiner aktuellen Studie „Q1 Global Catastrophe Recap“.

Zu den sechs kostspieligsten Naturkatastrophen im ersten Quartal 2022 zählen die Aon-Forscher die Februar-Stürme Ylenia, Zeynep und Antonia in West- und Mitteleuropa, die die Versicherer mehr als 4,3 Milliarden Dollar kosteten. Den versicherten Schaden, den das Erdbeben in Japan am 16. März verursacht hatte, beziffern die Forscher auf mehr als 2 Milliarden Euro. Hinzu kommen Gewitterregen in mehreren Regionen in den USA – insbesondere in Iowa und Louisiana – sowie die massiven Überschwemmungen an der Ostküste Australiens. Auch diese Schäden kosteten private und öffentliche Versicherer laut Aon jeweils mehrere Milliarden Dollar.

Insgesamt kosteten die Naturkatastrophen im ersten Quartal die Weltwirtschaft nach Aon-Berechnungen 32 Milliarden Dollar. 14 Milliarden Dollar übernahmen die öffentlichen und privaten Versicherer.