Naumer unplugged „Negativzinsen sind eher die Regel als die Ausnahme“

Die Euro-Zentralbank startete ihre Version des Quantitative Easings (QE, quantitative Lockerung). Bis Ende September 2016 will sie Monat für Monat Anleihen für 60 Milliarden Euro von den nationalen Zentral-banken des Eurosystems über den Sekundärmarkt aufkaufen lassen. Das Zinsgefüge blieb davon nicht unberührt.Aktuell (Stand: Juli 2015) liegen gut 50 Prozent der Bundesanleiherenditen, im Falle Frankreichs und der Niederlande ist es mehr als jede dritte Anleihe, die nominal negativ rentiert. Die Renditestruktur sollte dabei auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die Zentralbanken der Welt insgesamt überwiegend im Zinssenkungsmodus sind. Seit der Lehman-Pleite kam es im Saldo zu44 davon alleine im laufenden Jahr. „Unter null“ aber heißt für Investoren, dass sie mit Sicherheit. Davon geht dann noch der Kaufkraftverlust namens Inflation ab. Von Steuern auf die Kupons ganz zu schweigen.Investoren werden zu Sponsoren. Sponsoren von verschuldeten Staaten, die dringend von ihren Schuldenbergen herunterkommen müssen. Besser also Kursschwankungen aushalten und in Sachwerte investieren. Und was sind Unternehmensbeteiligungen wie Aktien anderes als Beteiligungen an Sachwerten?