Die Fondsadministrations-Tochter von Axxion, Navaxx, baut ihren Vorstand von zwei auf drei Mitglieder aus. Gleichzeitig verlässt Mitgründer Joachim Hennen das Gremium.

Die Navaxx, Luxemburger Fondsadministrations-Tochter der Service-KVG Axxion, baut ihre Führungsstruktur aus: Ab 1. Mai 2026 zählt der Vorstand drei statt bisher zwei Mitglieder. Hintergrund sei die steigende Nachfrage im Fonds-Dienstleistungsmarkt, auf die das Unternehmen mit gezielter Verstärkung an der Spitze reagieren möchte.

Daniel Schneider, bislang Leiter Fund Accounting bei Navaxx, rückt in den Vorstand auf. Er soll dort eine Schlüsselrolle in der strategischen Weiterentwicklung übernehmen. Als drittes Vorstandsmitglied kommt Marc Boesen hinzu, der unter anderem umfangreiche Erfahrung im Bereich Real Assets mitbringt. Navaxx-Mitgründer Joachim Hennen hingegen verlässt den Vorstand und wechselt in die operative Leitung des Fund Accounting.

Ein besonderer Fokus der neu aufgestellten Führung soll auf dem Ausbau des Real-Assets-Segments sowie der engeren Zusammenarbeit mit Verwahrstellen, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fondsinitiatoren liegen. Zudem will man bei Navaxx verstärkt in Künstliche Intelligenz und Automatisierung investieren, vor allem in den Bereichen Fund Accounting und Reporting – unterstützt von der Schwestergesellschaft IT4Funds.

Über Navaxx

Navaxx S.A. ist ein in Luxemburg zugelassener Zentralverwalter mit PSF-Status und Sitz im luxemburgischen Grevenmacher. Als hundertprozentige Tochter der Axxion S.A. bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Fondsadministration und Transfer Agency an und richtet sich an Vermögensverwalter, Family Offices und institutionelle Fondsinitiatoren.