NDR legt nach: Fall Maschmeyer erneut im TV

Als eines von drei Themen in der von Anja Reschke am heutigen Mittwoch moderierten „Panorama-Sendung“ ist „Carsten Maschmeyer: Die Unschuld vom Maschsee angekündigt. Laut Programmhinweis wird erneut „über Macht und Einfluss eines umtriebigen Managers“ berichtet.Maschmeyer hatte über seinen Anwalt Matthias Prinz nach der Ausstrahlung der Reportage „ARD-Exklusiv: Der Drückerkönig und die Politik“ eine einstweilige Verfügung erwirkt. Die Schlussszene des Films, in der Lütgert Maschmeyer nach zahlreichen erfolglosen Kontaktversuchen auf einem Kongress direkt anspricht und keine Antwort erhält, darf nicht mehr ausgestrahlt werden.