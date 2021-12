Nebenwerte-ETFs Warum Anleger die jüngste Aktien-Rally verpasst haben

Außerdem reagieren Nebenwerte sensibler auf Veränderungen in ihren lokalen Märkten. Denn die Mittelständler sind im Vergleich zu den Börsenriesen weniger starr an die globale Wirtschaft gebunden. Das gelte sowohl für entwickelte Nationen als auch für Schwellenländer.Wisdom Tree betont daher nicht nur „das Potenzial für im Vergleich zu Standardwerten höhere Renditen“. Außerdem sprächen „die Vorteile der Diversifizierung in einem weltweit gestreuten Portfolio“ für ein Engagement in die Firmen aus der zweiten Reihe.