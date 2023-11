Scope-Ranking Die 9 besten Fonds für Small und Mid Caps

Small und Mid Caps, zusammengefasst unter dem Begriff Nebenwerte, sind für Investoren eine Welt voller Potenzial. Aber auch eine, in der jeder Tag einem Ritt auf dem Wildpferd gleicht. Lange galt das Mantra: „Mehr Risiko liefert mehr Rendite“. Heißt konkret: Es kann bisweilen holprig werden, doch langfristig lieferten kleine Unternehmen, sorgsam ausgewählt, auskömmliche Renditen.

Der MSCI World Small Cap Index ist ein wichtiger Indikator für die Leistung von Aktien kleiner und mittlerer Firmen auf der ganzen Welt. Seit seiner Einführung im Jahr 2001 bis zum Ende von Oktober 2023 ist der Wert dieses Index um 218 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu erhöhte sich der MSCI World Index, der sich auf größere, etabliertere Unternehmen konzentriert, im selben Zeitraum um 165 Prozent. Aktien von kleineren Unternehmen haben auf lange Sicht also besser abgeschnitten als die von größeren Unternehmen, die oft als „Blue Chips“ bezeichnet werden. In den vergangenen zwei Jahren schnitten sie in der Breite jedoch schlechter ab als die Large Caps.

Blicken wir nun genauer ins Feld der Fonds im Bereich Small und Mid Caps. Das Umfeld enthält laut Scope 67 Aktienfonds. Die Produkte verwalten insgesamt 18,1 Milliarden Euro. Die größten im Bunde sind der Vanguard Global Small-Cap Index Fund, der iShares MSCI World Small Cap ETF und der Threadneedle Global Smaller Companies, welche jeweils Volumina zwischen 1,5 und 3,0 Milliarden Euro ausweisen.

Bei der Rendite trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen, die Bandbreite der 12-Monats-Renditen in der Peergroup reicht von minus 24 bis plus 7 Prozent. Im Durchschnitt verloren globale Nebenwertefonds in dieser Zeit 6,7 Prozent ihres Werts. Über längere Zeit lief es dagegen besser: Über drei und fünf Jahre lieferten die Fonds ihren Anlegern Renditen von etwa 4 Prozent pro Jahr.

Einige landeten jedoch deutlich darüber. Scope hat die erfolgreichsten Fonds der Vergleichsgruppe untersucht. Wir stellen auf den folgenden Seiten die bestbewerteten Fonds vor.