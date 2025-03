Der Trend Kairos European Opportunities im Porträt

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Im April 2019 initiierte Jens Hillers als Anlageberater mit seiner Gesellschaft H&P Capital Advisors den Fonds. Er hatte bis dahin mehr als 10 Jahre erfolgreichen Track Record im Segment der Small Caps in der Allianz-Gruppe aufgebaut. Schnell wurde klar, dass das volle Potenzial des Fonds am besten in einem stabilen Rahmen und getragen durch einen langfristig orientierten Ankerinvestor entwickelt werden kann.

Mit dem Trend Kairos European Opportunities möchten wir Ihnen heute einen europäischen Nebenwerte-Fonds vorstellen, der das schwierige Umfeld der letzten Jahre sehr erfolgreich gemanagt hat und auch in positiven Marktphasen eine deutliche Outperformance realisieren konnte.

Die Perspektiven für europäische Small und Mid Caps haben sich nach nahezu drei Jahren Gegenwind signifikant verbessert. Dazu haben vor allem die Zinssenkungen der EZB aber auch eine Stabilisierung der Makro-Daten in Europa beigetragen. Die relative Bewertung zu europäischen Large Caps und zu US-Aktien verbleibt aber immer noch auf historisch niedrigem Niveau und signalisiert damit ein hohes Neubewertungspotenzial.

Gesagt, getan, im März 2020 investierte das Family Office der Unternehmerfamilie Kempf, vertreten durch Axel Kempf als verantwortlichem Manager, als langfristiger Ankerinvestor in den Fonds und trat gleichzeitig mit der Bafin-regulierten Gesellschaft Trend-Kairos-Capital als Co-Initiator und Portfolio Manager in das Fonds-Setup ein.

Unterscheidungsmerkmale zu Mitbewerbern

Die Alleinstellungsmerkmale des Trend Kairos European Opportunities sind aktives Management mit hoher Conviction, was sich in der im Wettbewerbsvergleich hohen Portfoliokonzentration von nur maximal 40 Titeln zeigt. Der klar definierte und auf fundamentaler Analyse basierende Selektionsfokus liegt auf strukturellem Wachstum mit defensiven Qualitäten bei gleichzeitig deutlicher Unterbewertung der Investments.

Aufgrund des Bottom-Up Stock Picking Ansatzes gibt es weder einen Fokus auf Branchen oder Regionen noch auf Growth oder Value. Die Renditegenerierung erfolgt aus der Breite des Portfolios, ohne massive Übergewichtung einzelner Titel. Daher kann der Fonds in allen Marktphasen überzeugen, was er seit Auflage deutlich unter Beweis gestellt hat.

Das funktionierende Risiko-Management stellt ein enges Monitoring des Portfolios und eine gute Diversifikation hinsichtlich Länder, Sektoren und Marktkapitalisierung sicher. Hinzu kommt der zwanzigjährige, erfolgreiche Track Record des Anlageberaters in einem herausfordernden Markt- und Makro-Umfeld.

Die Ziele, das Anlageuniversum

Das langfristige Renditeziel liegt bei 10 Prozent jährlich. Ermöglicht wird dieses hohe Renditepotenzial durch die Ineffizienz des Marktsegments. Fundamental orientierte Stock Picker mit dem richtigen Investmentmodell können in diesem Umfeld eine attraktive Zusatzrendite (Alpha) erzielen. Das ist das Kernziel des Fonds.

Gemessen seit Auflage des Fonds im April 2019 wurde dies trotz des sehr herausfordernden Marktumfelds für europäische Small Caps erreicht. Die Fonds-Rendite betrug 10,3 Prozent pro Jahr, was einem Alpha von 3,9 Prozent pro Jahr gegenüber dem Stoxx Europe Small entspricht. Damit liegt der Fonds in der Spitzengruppe seiner Peer Group.

Der Trend Kairos European Opportunities ist ein Aktienfonds mit Fokus auf westeuropäische Small und Mid Caps. Das regionale Anlageuniversum ist daher insbesondere. der Euro-Raum, Schweiz, UK und Skandinavien. Die Portfolio-Komposition ist nicht Top-down durch Länder- oder Sektoren-Gewichte bestimmt, sondern resultiert ausschließlich Bottom-up aus der Titel-Selektion.

Investmentprozess und Ideengenerierung

Die Titelauswahl erfolgt Bottom-up auf Basis einer fundamentalen Analyse und klar definierter Selektionskriterien wie zum Beispiel etabliertes Geschäftsmodell, attraktives strukturelles Wachstum, defensive Qualitäten, überzeugender Management-Track Record und überzeugende Finanzdaten.

Die Generierung von Investment-Ideen speist sich aus mehreren Quellen. Zunächst aus der Expertise des Fonds-Beraters, der seinen Investmentansatz seit nunmehr 20 Jahren erfolgreich umsetzt und sich eine große Expertise für Märkte und Industrien sowie den erfolgreichen Unternehmen darin aufgebaut hat.

Ein weiterer Faktor ist die Teilnahme an zahlreichen Konferenzen, die über Unternehmens-Meetings zu neuen Ideen führen. Wichtig ist auch das breite, pan-europäische Broker-Netzwerk, aus dem sich über Investment-Empfehlungen der Kontakt zu neuen Unternehmen ergibt. Schließlich kann aus einer Top-down-Betrachtung eines attraktiven, strukturellen Wachstumstrends ein einzelnes, gut positioniertes Unternehmen identifiziert und danach analysiert werden.

Wann wird gekauft?

Investiert wird nur dann, wenn der Investment Case die restriktiven Selektionskriterien erfüllt und insbesondere ein sehr attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweist. Der Investmenthorizont ist langfristig. Kernpositionen sind mit rund 3 Prozent des Portfolios gewichtet. Dies stellt eine gute Balance aus Rendite-Leverage und Diversifikation dar.

In der Regel wird eine neue Position dann in wenigen, zeitnahen Schritten unter Berücksichtigung der Liquidität erworben. Es wird nicht kurzfristig versucht, das Timing zu optimieren, da das Investieren der aktuell attraktiven Bewertung im Vordergrund steht.

Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlusskriterien

Der Fonds investiert grundsätzlich unter Berücksichtigung ethischer Faktoren. Dies kommt auch im aktuellen MSCI-ESG-Rating des Fonds von A zum Ausdruck, obwohl einige investierte Small-Cap-Unternehmen kein offizielles externes ESG-Rating haben.

Investments beispielsweise in Tabak, Glücksspiel und Rüstung werden aus ethischen Gründen ausgeschlossen. Aufgrund fehlender Transparenz werden Investments in Biotech-Unternehmen und Banken grundsätzlich gemieden.

Wann wird verkauft?

Ein Titel wird dann verkauft, wenn die Bewertung nicht mehr attraktiv genug ist. Besteht zum Beispiel nur noch ein Bewertungs-Upside von circa 10 bis 15 Prozent, dann wird der Titel in einen qualitativ vergleichbaren alternativen Titel getauscht, der ein deutlich attraktiveres Risiko-Rendite-Profil aufweist. Ziel ist es, immer die attraktivsten Risiko-Rendite-Profile im Portfolio investiert zu haben.

Performance des Fonds sowie Stärken und Schwächen

Der Ansatz soll über einen gesamten Investmentzyklus eine attraktive absolute Rendite und ein signifikantes Alpha gegenüber der Index-Benchmark Stoxx Europe Small erzielen.

Beide Kernziele hat der Fonds erreicht. Seit Auflage hat der Fonds (per Ende Februar 2025) in einem herausfordernden Umfeld eine absolute Rendite von rund. 84 Prozent und eine Outperformance (Alpha) gegenüber dem Stoxx Europe von rund 41 Prozent erzielt. Damit liegt er im Peer-Group-Vergleich (5 Jahre per Ende Februar 2025) auf den vordersten Plätzen.

Hervorzuheben ist, dass der Fonds dabei sowohl in fallenden Märkten (Q1 2020/2022) als auch in steigenden Märkten (ab Q2 2020/2023/2025) eine deutliche Outperformance erzielen konnte. Auf Basis dieses einzigartigen Profils aus kombiniertem positiven Upside- und Downside-Capture (Quelle: Morningstar Direct per Ende 2024) und der hohen erzielten absoluten und relativen Rendite hat sich das Investmentmodell als sehr erfolgreich erwiesen. Damit zeigt der Fonds in seiner Peer Group ein klar überlegenes Rendite-Risiko-Profil.

Der Hauptgrund für die Outperformance liegt im Stock Picking. In schwachen Marktphasen bewähren sich die defensiven Qualitäten und in steigenden Marktphasen das strukturelle Wachstumsprofil der selektierten Portfolio-Unternehmen. Hinzu kommt ein funktionierendes Risiko-Management mit Fokus auf Diversifikation.

In den letzten fünf Jahren kam es lediglich in 2024 zu einer Underperformance gegenüber dem Stoxx Europe Small. Dies war nach Einschätzung des Portfolio-Managements nicht primär auf fundamentale und damit strukturelle Faktoren zurückzuführen, sondern insbesondere auf temporäre Faktoren, beispielsweise das negative Sentiment und Momentum der Asset Klasse und eine hohe, von fundamentalen Faktoren abgekoppelte Volatilität auf Einzeltitel-Ebene. Dass diese Begründung valide zu sein scheint, zeigt sich in der hohen Outperformance seit Jahresbeginn, die insbesondere auf positive Unternehmensnachrichten zurückzuführen sei.

Trend Kairos European Opportunities I

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Trend Kairos European Opportunities I Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Small & Mid Cap

Aktienfonds Small & Mid Cap Sektor: Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Auflegung: 15.04.2019

15.04.2019 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ISIN: DE000A2DTMA3

DE000A2DTMA3 Performance YTD: 13,97%

13,97% Performance 1 Jahr: 9,08%

9,08% Performance 3 Jahre: 28,84%

28,84% Performance 5 Jahre: 102,83%

102,83% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,47

0,47 Tracking Error 5 Jahre: 9,37

9,37 Volatilität 5 Jahre: 23,27%

23,27% Volumen in Mio. EUR: 75

75 Währung: EUR

Das Risikomanagement

Das Risiko-Management (RM) beginnt bereits mit der Titel-Selektion. Unkalkulierbare Event-Risiken und volatile Endmärkte werden gemieden. Elementarer Bestandteil des Risiko Managements ist das permanente Monitoring der Unternehmensentwicklung. Dies ermöglicht, neue Entwicklungen früh zu erkennen und entsprechend reagieren zu können.

In der Portfolio-Komposition wird eine gute Diversifikation nach Ländern, Sektoren und Marktkapitalisierungen angestrebt, ohne dass diese explizit und quantitativ vorgegeben sind. Bei extremen Makro-Risiken (wie im Feb. 2020 durch Corona) und nur in diesen Fällen (kein Market Timing) können Derivate eingesetzt werden. Dies erfolgt ausschließlich zu Absicherungszwecken.

Der Blick nach vorne

Die Asset-Klasse europäische Small Caps ist aktuell historisch niedrig bewertet, insbesondere im Vergleich zu den Large Caps handelt sie mit einem signifikanten Discount, was vor dem Hintergrund des höheren Gewinnwachstums aus Sicht des Managements nicht gerechtfertigt ist.

Dies sieht hier ein deutliches Neubewertungspotenzial, auch vor dem Hintergrund sinkender EZB-Zinsen und einer merklichen Verbesserung des Makro-Umfelds in Europa. Im aktuellen Kontext sind zudem die Ineffizienzen in der Bewertung auf Einzeltitel-Ebene besonders ausgeprägt, ein sehr attraktives Umfeld für Stock Picker.

Der Fonds handelt auf 12M-Forward-P/E-Basis aktuell mit einem signifikanten Discount von circa 10 Prozent zur historisch niedrig bewerteten Asset-Klasse, weist aber ein langfristig deutlich höheres erwartetes Ergebniswachstum auf, was eine signifikante Bewertungsprämie rechtfertigen würde.

Dies unterstreicht den Fokus des Portfolio-Managements auf attraktive Bewertungen und zeigt das hohe Renditepotenzial des Fonds auf. Das Portfoliomanagement bewertet die sehr positive Performance seit Jahresbeginn als einen ersten, wesentlichen Schritt zur erwarteten Neubewertung des Portfolios, getrieben insbesondere durch positive Unternehmensnachrichten.

Fazit

Der Fonds sticht aus seiner Peer Group durch eine hohe absolute Rendite und eine hohe Outperformance gegenüber der Benchmark heraus. Das sehr gute Investmentergebnis resultiert dabei nicht aus einer einzelnen, besonders positiven Phase des Fonds, sondern konnte sowohl in fallenden als auch in steigenden Märkten realisiert werden.

Ein echtes Alleinstellungsmerkmal, das zuversichtlich stimmt, dass das erfolgreiche Investmentmodell auch in der Zukunft sehr gute Ergebnisse erzielen kann. So ist der Fonds im aktuellen Marktkontext attraktiv niedrig bewertet und sollte von der bevorstehenden Neubewertung der Asset-Klasse überproportional profitieren.