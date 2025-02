Fondsboutique setzt auf Nebenwerte aus der SkanDACH-Region

Die beiden Münchner Dr. Maximilian Köhn und René Kerkhoff (ex- DJE Kapital AG Fondsmanager) sind Mitte Oktober 2023 mit ihrem Aktienfonds K&K – Wachstum & Innovation (ISIN: DE000A3ERMG0) live gegangen. Mit ihrem einzigartigen Ansatz wollen Köhn & Kerkhoff einen authentischen Mehrwert in der Investmentbranche schaffen, da dieser – im Gegensatz zu vielen anderen Wettbewerbern – nicht durch einen ETF ausgetauscht werden kann. Im Interview gehen beide auf die Strategie des neuen Fonds ein und erörtern, wieso sie sich gerade auf die SkanDACH-Region konzentrieren.

DAS INVESTMENT: Herr Kerkhoff, mit Ihrem Fonds setzen Sie einen starken geographischen Schwerpunkt. Wieso sind gerade die Länder in Skandinavien und in der DACH-Region so interessant für Sie?

René Kerkhoff: Unser Fonds verbindet altbewährte Investmentansätze mit einem nun dynamischeren, fokussierten und innovativeren Ansatz. Dabei bleibt der klassische Stock-Picker-Grundgedanke bestehen, allerdings mit einem stärkeren regionalen Fokus auf innovative Unternehmen. Wichtig war uns bei der Auflage auch, dass wir nicht durch passive Strategien substituiert werden können.

Dr. Maximilian Köhn: Wir konzentrieren uns besonders auf die SkanDACH-Region, weil sie die europäischen Länder mit dem höchsten Innovationsgrad umfasst. Ein Indiz hierfür ist zum Beispiel der Innovationsindex der Europäischen Union, dieser wird jährlich für die unterschiedlichen Länder neu berechnet. Hier zeigt sich deutlich, dass gerade die SkanDACH-Region die innovativsten Länder beherbergt.

Grafik 1: Europäischer Innovationsindex

Quelle: Köhn & Kerkhoff, European Innovation Scoreboard 2022 (2019-2022)

Innovation ist natürlich wichtig, aber angesichts Ihrer Fokussierung auf Nebenwerte müssen die Regionen natürlich auch viele Nebenwerte-Aktien beheimaten. Wie sieht es hier gerade in dieser Region mit Blick auf die Titelanzahl aus?

Kerkhoff: Über 2.000 mögliche gelistete Aktien gibt es in der SkanDACH-Region, sodass die gebotene Auswahl für uns sehr breit ist. Gleichzeitig bietet die Region einen großen Facettenreichtum. Interessant dabei: Nicht nur die hohe Innovationskraft deutet auf die Einzigartigkeit dieser Region hin – sie weist zudem die höchste Anzahl an Hidden Champions pro Million Einwohner auf.

Grafik 2: Anzahl der Hidden-Champions pro Millionen Einwohner

Quelle: Köhn & Kerkhoff, Simon Hermann: Hidden Champions – Aufstieg und Transformation unbekannter Weltmarken, Mai 2021

Aber Skandinavien und die DACH-Region sind nicht nur die innovativsten Ländern Europas, sondern auch wirtschaftlich sind sie die Aushängeschilder Europas.

Kerkhoff: Das zeigt sich auf der einen Seite deutlich im Verhältnis der Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der einzelnen Länder. Neben der grundsätzlich niedrigen Staatsverschuldungsquote weist der Vergleich ein ebenfalls gesundes Verhältnis auf. Zudem ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in US-Dollar in dieser Region sehr hoch.

Grafik 3: Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in US-Dollar)

Quelle: Köhn & Kerkhoff, Stand: Q4 2023

Grafik 4: Staatsverschuldung zum BIP (in Prozent)

Quelle: Köhn & Kerkhoff; Stand: Q4 2023

Wie gelangen Sie an die für Sie wichtigen Unternehmensinformationen?

Köhn: Die Nähe zu den Unternehmen steht bei uns an oberster Stelle des Investmentprozesses. Bevor wir nicht mit dem Management eines Unternehmens persönlich gesprochen haben, investieren wir nicht in dieses.

Mit über 330 Unternehmensmeetings pro Jahr wollen wir stets mit den Managements im Austausch sein. Dies bietet uns die Möglichkeit Chancen und Risiken früh zu erkennen und unsere Investoren an den Erkenntnissen aus diesen Gesprächen teilhaben zu lassen. Bei unseren Unternehmensmeetings handelt es sich nämlich nicht nur um klassische Update-Calls zu Quartalszahlen, sondern um Werkbesichtigungen und den Austausch über die Vision des Unternehmens.

Kerkhoff: Zudem zeigt sich deutlich, dass der Schlag Mensch mit seiner konservativen Denkweise in der SkanDACH-Region sehr ähnlich zu sein scheint. Denn abseits von allen möglichen quantitativen Kennziffern spielen für uns qualitative Aspekte eine verstärkte Rolle in der Titelauswahl.

