Daniel Morris, BNP Paribas AM

US-Nebenwerte haben sich zuletzt schwächer entwickelt als Large Caps aus dem Land. Das gilt aber für die meisten großen Märkte. In der größten Volkswirtschaft der Welt spiegelt die unterdurchschnittliche Wertentwicklung die – zumindest bis vor kurzem – hohen Renditen der Mega Caps aus der Technologiebranche wider. Im Vergleich zu Aktien außerhalb des Tech-Bereichs haben sich US-Small-Caps gut entwickelt.

Da sich die US-Wirtschaft immer noch im Wachstumsmodus befindet, dürfte sich diese positive Entwicklung fortsetzen. Sollte Donald Trump wieder ins Weiße Haus gewählt werden, könnte die Aussicht auf höhere Zölle und damit auf eine größere Nachfrage nach in den USA produzierten Waren und Dienstleistungen den Small-Cap-Unternehmen weiteren Auftrieb geben.

Japan hat die Deflation überwunden

Japanische Small-Cap-Aktien haben sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich besser entwickelt als Large Caps (9 Prozent durchschnittliches jährliches Wachstum gegenüber 7 Prozent bei Large Caps). Der Übergang des Landes von der Deflation zur Inflation dürfte sich positiv auf das Umsatzwachstum inländisch orientierter Unternehmen auswirken.

Die wieder anziehende Teuerung sollte außerdem den Konsum ankurbeln. Die japanischen Haushalte haben keinen Anreiz mehr, Käufe in Erwartung sinkender Preise aufzuschieben. Außerdem steigen die Löhne, wodurch mehr Geld in die Taschen der Verbraucher fließt.

In Europa haben sich Small Caps ebenfalls besser entwickelt als ihre hochkapitalisierten Pendants (10 Prozent gegenüber 7 Prozent). Die durch sinkende Leitzinsen unterstützte wirtschaftliche Erholung in der Region spricht für weitere Kursgewinne. Das Lohnwachstum ist stark und die Stimmung der Verbraucher verbessert sich. Darüber hinaus würden europäische Nebenwerte in geringerem Maße unter US-Zöllen leiden.

Insbesondere die Bewertungen von europäischen und japanischen Small Caps scheinen attraktiv: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der künftigen Gewinnerwartungen ist unterdurchschnittlich (8x in Europa und 14x in Japan). Zum Vergleich: Im US-Nebenwerteindex Russell 2000 liegt das KGV bei 25x.

Vieles könnte daher dafür sprechen, dass Small Caps nach einer längeren Schwächephase vor einer Aufholjagd stehen.