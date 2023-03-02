Bei Small und Mid Caps ging es 2022 an den Börsen turbulent zur Sache. Doch die niedrigen Preise ermöglichen auch Kaufgelegenheiten. DAS INVESTMENT sprach mit Nebenwerte-Profis, welche Unternehmen sie vielversprechend finden.

Small und Mid Caps Das sind die Geheimtipps der Nebenwerte-Profis

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Das Jahr 2022 war ein turbulentes Jahr an den Börsen. Vor allem für Small und Mid Caps waren es herausfordernde Zeiten, da viele dieser deutschen Nebenwerte deutlich an Wert verloren haben. M-Dax und S-Dax hatten 2022 happige Kursverluste um die 30 Prozent zu beklagen.

Die Volatilität hielt erfahrene Fonds-Manager jedoch nicht davon ab, in Nebenwerte zu investieren. Im Gegenteil: Manch einer betrachtete die gesunkenen Kurse sogar als Kaufgelegenheit.

DAS INVESTMENT sprach mit einigen Nebenwerte-Profis über ihre Investment-Strategien und entlockte ihnen ihre Geheimtipps.

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Folgende Unternehmen werden als aussichtsreich eingeschätzt:

Welche Geschäftsmodelle die einzelnen Unternehmen haben und wie die Nebenwerte-Profis die Entwicklung einschätzen stellen wir in diesem Artikel vor.