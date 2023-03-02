Small und Mid Caps Das sind die Geheimtipps der Nebenwerte-Profis

Small und Mid Caps: Die Geheimtipps der Nebenwerte-Profis
Das Jahr 2022 war ein turbulentes Jahr an den Börsen. Vor allem für Small und Mid Caps waren es herausfordernde Zeiten, da viele dieser deutschen Nebenwerte deutlich an Wert verloren haben. M-Dax und S-Dax hatten 2022 happige Kursverluste um die 30 Prozent zu beklagen.
Die Volatilität hielt erfahrene Fonds-Manager jedoch nicht davon ab, in Nebenwerte zu investieren. Im Gegenteil: Manch einer betrachtete die gesunkenen Kurse sogar als Kaufgelegenheit.
DAS INVESTMENT sprach mit einigen Nebenwerte-Profis über ihre Investment-Strategien und entlockte ihnen ihre Geheimtipps.
Folgende Unternehmen werden als aussichtsreich eingeschätzt:
- Ion Beam Applications – Investieren in Innovative Medizin
- IVU – Vernetzt, mobil und rentabel
- Games Workshop – die Kraft der Marke
- Fomento Económico Mexicano (Femsa) – Unterschätztes Wachstum
- Sto – So verdient man mit der Wärmedämmung
- Basic-Fit – Liefert sportliche Renditen
- Limes Schlosskliniken – Behandlung von psychischen Erkrankungen
Welche Geschäftsmodelle die einzelnen Unternehmen haben und wie die Nebenwerte-Profis die Entwicklung einschätzen stellen wir in diesem Artikel vor.