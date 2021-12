Negativzins Europas Geldautomaten haben 2015 Überstunden gemacht

Europas Geldautomaten haben 2015 Überstunden gemacht. Banknoten im Rekordwert von 1,08 Billionen Euro befanden sich im Umlauf, beinahe das Doppelte des Wertes vor zehn Jahren, zeigen Daten der Europäischen Zentralbank. Das ist ein Gegenargument für einige Banker, die die Ansicht vertreten, elektronische Zahlungsverfahren würden Papiergeld eher früher als später ersetzen.und damit so stark wie seit 2008 nicht mehr. Es gibt finanzielle Gründe – darunter negative Zinsen auf Einlagen –, doch der Zuwachs könnte zum Teil auch auf den Zustrom von Flüchtlingen zurückzuführen sein, die keine Bankkonten haben.„Stärkeres Wirtschaftswachstum, niedrige Zinsen und vielleicht einige Sorgen um weitere Turbulenzen an den Finanzmärkten treiben die Barbestände", sagte Ökonom Johannes Mayr von der BayernLB in München.