Negativzinsen Mario Draghi erwägt weitere Zinssenkungen

Der Euro hat am Donnerstag mit Kursverlusten zum Dollar auf Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi reagiert, die Spekulationen über eine Senkung des Einlagensatzes anschoben. Die europäische Gemeinschaftswährung sank bis zu 0,5 Prozent auf 1,0691 Dollar und näherte sich dem Sechs-Monats-Tief. Am Nachmittag lag der Euro mit 1,0727 0,2 Prozent im Minus.Draghi sagte am Donnerstag vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Brüssel, dass die Konjunkturrisiken für den Euroraumklar sichtbar" seien, was Spekulationen über Stützungsmaßnahmen mit tendenziell abschwächendem Effekt auf die Währung nährte. Der Euro hat gegenüber dem Dollar etwa 3,5 Prozent an Wert verloren, seit die Währungshüter auf ihrer Sitzung am 22. Oktober eine Senkung des Einlagensatzes diskutiert haben. Des weiteren erklärte der EZB-Chef, dass das quantitative Lockerungsprogramm ausgeweitet werde, sollte dies für das Erreichen des Inflationsziels nötig sein.Es bestand ein leichtes Risiko, dass Präsident Draghi von der Notwendigkeit, den Einlagensatz zu senken, nach einem erheblichen Rückgang des Euro seit der letzten Sitzung Abstand nehmen könnte", sagte Chris Turner, Leiter Devisenstrategie bei ING Groep NV in London.Er hat dem Markt gewisse Zuversicht gegeben, dass die EZB wahrscheinlich den Einlagensatz senken und eventuell das Volumen von QE erhöhen wird. Es gibt eine Chance im Dezember, dass der Euro unter 1,05 Dollar fällt."Im weiteren Verlauf holte der Euro die Innertages-Verluste teilweise wieder auf. In den USA beliefen sich in der Woche zum 7. November die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf 276.000, wie schon in der Woche zuvor. Ökonomen hatten jedoch einer Bloomberg-Umfrage zufolge einen Rückgang auf 270.000 erwartet. Allerdings liegt die Zahl der Anträge damit nur leicht über den 255.000 vom Juli, was das niedrigste Stand seit 1973 ist.Der Schweizer Franken stieg zum Euro um 0,1 Prozent auf 1,0778 Franken und war zum Dollar wenig verändert bei 1,0047 Franken. Der japanische Yen trat zum Euro bei 131,98 Yen auf der Stelle und war zum Dollar bei 123,01 Yen knapp behauptet.