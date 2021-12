Redaktion 09.05.2017 Lesedauer: 1 Minute

Negativzinsen So viel kosten Strafzinsen die Sozialversicherung

Anhaltende Niedrigzinsen belasten auch die Sozialversicherer. So fließt mittlerweile ein guter Teil an Beitragen für die Renten- und Krankenversicherung in Form von Strafzinsen wieder aus dem System ab.