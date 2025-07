Via WhatsApp teilen

Aktualisiert am: 17. Juli 2025

KI-Entwickler im Kampf um Investoren: Die Insurenxt 2025 in Bildern

Die Neodigital Autoversicherung erweitert ihren Vorstand. Daniel John und Christian Pees sind ab sofort in das Führungsgremium berufen worden. Beide behalten parallel ihre Leitungsfunktionen bei der Muttergesellschaft Huk-Coburg.

Neuzugänge übernehmen Produkt, Aktuariat und Finanzen

Die Ressortverteilung sieht wie folgt aus: John übernimmt Produkt und Aktuariat, während Pees das Ressort Finanzen leitet. Markus Imle verantwortet das Ressort Strategie und Governance, Dirk Wittling zeichnet für Betrieb, Schaden und IT verantwortlich. Darüber hinaus gehört Stephen Voss, Gründungsvorstand der Neodigital Versicherung, weiterhin dem Vorstand der Neodigital Autoversicherung an.

„Mit diesem Führungsteam werden wir die Neodigital Autoversicherung weiter erfolgreich am Markt skalieren“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Jürgen Heitmann. Die Huk-Coburg hatte im Frühjahr ihre Anteile an der 2023 gegründeten Neodigital Autoversicherung von 51 auf zunächst 81 Prozent erhöht und plant die vollständige Übernahme noch in diesem Jahr.

Die Neodigital Autoversicherung ist ein Joint Venture des saarländischen Insurtechs Neodigital und Huk-Coburg, das im Jahr 2023 gegründet wurde.