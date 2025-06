Die Huk-Coburg stockt ihre Anteile an der Neodigital Autoversicherung in zwei Schritten von 51 auf 100 Prozent auf. Das gab der Versicherer am Dienstag bekannt. Der erste Schritt sei bereits getan: Huk-Coburg habe seine Anteile bereits auf 81 Prozent erhöht, heißt es in der Mitteilung. Der Erwerb der restlichen Anteile sei im laufenden Jahr geplant. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt.

Die Neodigital Autoversicherung ist ein Joint Venture des saarländischen Insurtechs Neodigital und Huk-Coburg, das im Jahr 2023 gegründet wurde.

Die Übernahme kommt nicht überraschend: Bereits am 29. März eröffnete das Bundeskartellamt ein Fusionskontrollverfahren unter dem Aktenzeichen B9-46/25 mit dem Titel „HUK-Holding AG (HCH), Erwerb weiterer Anteile und Kontrolle an der Neodigital Versicherung AG Autoversicherung AG; HCH und Neodigital Versicherung AG, Gründung der NDA Tech GmbH“. Die Bewilligung erfolgte am 7. April.