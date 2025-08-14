Die Kündigungen von ausgewählten SHU-Verträgen bei Neodigital verstimmt Versicherungsvermittler, auch wenn nur ein kleiner Teil des Bestands betroffen ist.

Das Insurtech Neodigital kündigt zum 1. Januar 2026 einen Teil seiner Versicherungsverträge aus dem SHU-Bereich (Sach-, Haft- und Unfallversicherung). Das hat der Versicherer mit Sitz im saarländischen St. Ingbert zu Wochenbeginn auf Nachfrage des Fachportals „Procontra“ bestätigt. Woher die Information stammt, wurde nicht bekannt.

Weniger als 3 Prozent der Verträge betroffen

Von den Kündigungen betroffen sein sollen weniger als 3 Prozent des SHU-Gesamtbestands von Neodigital. Ende 2024 betrug dieser, laut dem jüngsten SFCR-Bericht des Unternehmens, 434.290 Verträge. Bei der Maßnahme handle es sich um ein marktübliches Vorgehen, um den aktuellen Markt- und Kostenentwicklungen gerecht zu werden, heißt es dazu laut Medienbericht von einem Sprecher des Unternehmens.

Betroffene Sparten sind Unfall-, Allgemeine Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude- sowie Fahrradversicherungen. Das Kfz-Versicherungsgeschäft bleibt indes unberührt, da es von der Neodigital Autoversicherung betrieben wird, die kürzlich vollständig an die Huk-Coburg überging.

Neodigital verweist auf Kostensteigerungen auf breiter Front

Zur Begründung des Schrittes verweist Neodigital auf die in den letzten Jahren stark gestiegenen durchschnittlichen Schadenaufwendungen. „Neben einer allgemeinen Kostensteigerung muss sich auch die Versicherungsbranche mit stark gestiegenen Drittkosten auseinandersetzen, insbesondere bei der Schadenregulierung, beeinflusst durch Inflation, Materialkosten, Lohnentwicklung von zum Beispiel Handwerkern sowie neuen gesetzlichen Vorgaben“, zitiert der Medienbericht die Antwort des Unternehmens auf eine entsprechende Anfrage.

Diese Entwicklungen würden eine kontinuierliche Anpassung erfordern, um allen Kunden auch künftig Sicherheit auf solidem Fundament bieten zu können. Deshalb werde man, auf Basis einer umfassenden Analyse auf Einzelvertragsebene, ausgewählte Verträge beendigen.

Auch beim Neugeschäft soll nachjustiert werden

Bekannt wurde auch, dass Neodigital seine Neugeschäftstarife in Kürze überarbeiten will. Dadurch sollen Preise und Risiken künftig wieder besser zueinander passen. „Selbstverständlich möchten wir in allen SHU-Sparten auch weiterhin signifikantes Neugeschäft schreiben“, teilte der Versicherer weiter mit.

„Mit dieser Maßnahme, die nur einen niedrigen einstelligen Prozentsatz unserer Verträge betrifft, stellen wir unseren Gesamtbestand zukunftssicher auf. Unsere Aufgabe ist es, immer im Sinne des Versichertenkollektivs zu handeln – dazu gehört es auch Verträge zu identifizieren, die für das Kollektiv nicht langfristig tragfähig sind. Mit der gleichzeitigen Überarbeitung unserer Neugeschäftstarife stellen wir uns zudem auch für das Neugeschäft noch zielgerichteter auf“, sagt Stefan Wirtz, Vertriebsvorstand der Neodigital Versicherung laut eines weiteren Medienberichts.

Makler werden vorab informiert

Mitte September sollen die Kunden über den Schritt informiert werden. Die Vermittler erhalten die Information über die betroffenen Verträge ihrer Kunden schon jetzt, um eine Lösung für sie finden zu können. Maklerpools wie Blau Direkt seien bereits im Bilde und suchten, in diesem Fall insbesondere in den Sparten Unfall und Wohngebäude, nach Versicherern, die die frei werdenden Risiken übernehmen.

Kritik bei Social Media an Neodigital

So unspektakulär der Vorgang klingt, bei Vermittlern scheint er nicht auf Gegenliebe zu stoßen. Ein Problem ergibt sich trotz der vorhandenen Vorlaufzeit vor allem für diejenigen, die erst kürzlich Verträge auf Neodigital umgedeckt haben. In der größten Facebook-Community der Branche, „Versicherungsvermittler Deutschland“, ist das Urteil für die Maßnahme eindeutig negativ.

Der DAS INVESTMENT-Experte und Makler Pierre Esser schreibt: „Neodigital reiht sich in die Gruppe vermeintlich innovativer Start Up's ein, die alles besser machen wollen, dann zu knapp kalkulieren und an der ‚überraschenden‘ Schadenshäufigkeit scheitern. Der professionell agierende Makler schaut sich nun zum zigsten Mal verärgert nach Alternativen um, weil für ein Unternehmen das Einsammeln weiterer Gelder zum Fortbestand wichtiger ist als die Basis zu unterstützen, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin.“

Ein weiterer Vermittler verweist auf die grundsätzlichen Probleme des Insurtechs, das auch nach vielen Jahren in den roten Zahlen steckt und zieht Vergleiche zum Insolvenz-Fall Element Insurance: „Früher oder später bestimmt das nächste Element. Laut Geschäftsabschluss 2024 ist der Verlust nochmal minimal gewachsen auf minus 19 Millionen Euro. Wer die vermittelt, braucht am Ende nicht jammern, wenn es so kommt wie bei Element.“

Bekommen Vermittler durch Wechseltarife nun ein Problem?

René Jansen, Geschäftsführender Gesellschafter von Insuracon, verweist auf den im vorletzten Jahr präsentierten Wechseltarif. Dabei sei bei einer Veranstaltung auf Nachfrage von Neodigital nicht ausgeschlossen worden, dass auch Verträge aufgenommen werden, bei denen aufgrund eines Schadens eine Selbstbeteiligung eingeführt wurde – und dass diese nach der Übernahme entfällt. Jansen: „Solche Tarife sind eher zur Akquisition gedacht – einige Kollegen nutzen das Ganze aber, um den Bestand zu sanieren. Diese könnten nun ein zusätzliches Problem bekommen.“

Weitere Kommentare bei Facebook dazu lauten – teils drastisch: „Drecksladen, erst mit Umdeckerrabatt werben und dann mit fadenscheiniger Argumentation die Verträge wieder kündigen. Sorry, aber dieses Geschäftsgebaren kotzt mich einfach an“ oder „Solche Praktiken lassen für mich den Schluss zu, dass man Anbieter mit einem derart kundenunfreundlichen Vorgehen künftig meiden sollte.“