Der digitale Schaden- und Unfallversicherer Neodigital liefert der Alten Oldenburger ab sofort White-Label-Produkte in der Kompositsparte. Zum Start der neuen Partnerschaft gibt es eine Privathaftpflicht- sowie eine Hausratversicherung jeweils in den Tariflinien Balance und Premium unter der Marke „AO NOW“.

Weitere Versicherungsprodukte sollen noch in diesem Jahr folgen. „Wir arbeiten schon jetzt an weiteren Produkten für AO NOW“, erklärt Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Neodigital. Das Insurtech-Unternehmen mit Firmensitz in Neunkirchen ist bei der Umsetzung nicht nur Produktgeber, sondern auch digitaler Dienstleister für die Kunden.

Der Vertrieb der Produkte soll über Vergleichsplattformen und direkt im Internet erfolgen – aber auch über Makler und Maklerpools. „Die Zusammenarbeit mit Neodigital beschleunigt die Prozesse auch für unsere Vertriebspartner enorm“, erwartet Manfred Schnieders, Vorstandsvorsitzender der Alten Oldenburger.