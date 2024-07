Stephen Voss ist zum neuen Chief Executive Officer (CEO) der Neodigital Versicherung ernannt worden. Er gründete vor rund sieben Jahren zusammen mit Co-Vorstand Dirk Wittling den digitalen Schaden- und Unfallversicherer aus dem saarländischen Neunkirchen. Über ungebundene Vertriebspartner vermarktet man hauseigene Privathaftpflicht-, Tierhalterhaftpflicht-, Hausrat-, Handy-, Wohngebäude-, Unfall- und Fahrrad-Policen. Das gemeinsam mit der Huk-Coburg gegründete Joint Venture Neodigital Autoversicherung bietet seit 2023 auch eigene Kfz-Versicherungen an.

Versicherungen nach dem Baukastenprinzip

Stephen Voss © Neodigital Versicherung AG

Voss verfolgt das strategische Ziel, das Geschäftsmodell als „Versicherungsfabrik“ auszubauen und mehr Firmenkunden für die White-Label-Produkte der Neodigital zu gewinnen: Mit dem Ansatz Insurance-as-a-Service (IaaS) bietet man anderen Versicherern an, Policen nach dem Baukastenprinzip zusammenzustellen und im Hintergrund zu verwalten, die diese unter eigenem Namen anbieten. Dieses Geschäft habe sich als zweites Standbein neben dem Auftritt als digitaler Versicherer für den Maklermarkt etabliert. „Als CEO habe ich nun mehr Freiraum, um mich auf das weitere Wachstum der Gesellschaft und auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren“, so Voss. „Insurance-as-a-Service wird weiterhin einer unserer Schwerpunkte sein.“

Karrierestart in der Unternehmensberatung

Voss' bisherige Leitungsaufgaben für den Neodigital-Vertrieb übernimmt Stefan Wirtz (36). Er ist bereits seit rund einem Jahr als Generalbevollmächtigter für das Insurtech tätig, um es stärker im Maklermarkt zu positionieren. In den vergangenen Jahren hat er zudem mehrere Kapitalerhöhungen der Neodigital begleitet. Daneben ist Wirtz Geschäftsführer zweier Tochtergesellschaften: des Assekuradeurs Situative und der We Enable Service, die Telematik-IT für Kfz-Versicherungen anbietet. Wirtz begann seine berufliche Laufbahn 2011 in der Versicherungsprüfung beim Beratungsunternehmen KPMG. Vier Jahre später wechselte in die Strategie- und Transaktionsberatung für Versicherungen bei Ernst & Young (EY).

Anzhela Kuts © Neodigital Versicherung AG

Ebenfalls neu in den Vorstand aufgerückt ist Anzhela Kuts, die seit der Gründung für Neodigital tätig ist. Unter ihrer Leitung ist das Team der Neodigital von 20 auf heute über 100 Mitarbeitende angewachsen. Sie wird sich als Vorstand Governance und HR zukünftig auf die interne Kommunikation und Governance-Themen konzentrieren. Die 53-Jährige bringt rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche mit, unter anderem aus den Bereichen Controlling, Strategische Planung, Projektmanagement, Governance und Personal der Zurich-Gruppe. Mit den zwei neuen Vorständen und der strategischen Ausrichtung sieht sich das Unternehmen nach eigenen Angaben gut aufgestellt, um den Wachstumskurs fortzusetzen.