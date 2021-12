Nestanlin Garcia DWS holt Versicherungsspezialisten von Blackrock

Zum 1. Januar 2021 stösst Nestanlin Garcia zur DWS. Er übernimmt die im institutionellen Team neu geschaffene Stelle als Leiter Versicherungen und Banken Deutschland.



Garcia arbeitete zuvor vier Jahre bei Blackrock, unter anderem in der Betreuung von Versicherungen in Deutschland. Zuletzt hatte er dort die Position als Leiter für Versorgungswerke, Stiftungen und öffentliche Einrichtungen inne. Seine früheren beruflichen Stationen waren Frankfurt Trust und Finacor. Auch für die DWS ist Garcia kein Unbekannter: Er war bis 2012 schon einmal für die Fondsgesellschaft tätig.



In seiner neuen Rolle wird Garcia an Mark Fehlmann, Leiter Versicherungen Europa sowie an Harald Rieger, Leiter Vertrieb Deutschland und Österreich berichten.