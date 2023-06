Net-Zero Insurance Alliance Klimaschutz-Allianz internationaler Versicherer auf die Hälfte geschrumpft

Neuer Rückschlag für die Net-Zero Insurance Alliance (NZIA): Mit dem jüngsten Austritt der Versicherer Beazley, Matmut und Samsung Fire & Marine Insurance sinkt die Zahl der Mitgliedsunternehmen auf jetzt nur noch 14. Der Brancheninitiative für Klimaschutz unter dem Dach der Vereinten Nationen gehörten zeitweise mehr als 30 Unternehmen der Assekuranz an, die gemeinsam auf 15 Prozent des weltweiten Prämienvolumens kamen. Wie bereits Ende Mai bereichtet, steht die Mitte 2021 von den acht Versicherern Allianz, Aviva, Axa, Generali, Munich Re, Scor, Swiss Re und Zurich gegründete NZIA mittlerweile allerdings vor dem Aus.

Als Grund für ihren Austritt nannten einige der Versicherungsriesen mit bedeutendem US-Geschäft Angst vor kartellrechtlichen Problemen in den Vereinigten Staaten: Eine Gruppe von knapp zwei Dutzend republikanischer Generalstaatsanwälte ermittelt gegen die Versicherer, weil sie sich an einer aktivistischen Klimaagenda beteiligt hätten. Sie forderten die NZIA-Mitgliedsunternehmen daher Mitte Mai auf, ihre Verpflichtungen in puncto Nachhaltigkeit zu dokumentieren. Dies ist laut Medienberichten Teil einer breit angelegten Kampagne der Partei des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen die Verwendung nachhaltiger Investment-Kriterien.

Die 14 verbliebenen Mitglieder der Net Zero Insurance Alliance

Unter den aktuell noch in der NZIA verbliebenen Firmen, ist kein US-Unternehmen. Zu den acht europäischen Mitgliedern zählen neben der britischen Aviva, der niederländischen NN Group oder der italienischen Generali nur wenige internationale Schwergewichte der globalen Assekuranz (siehe Tabelle oben). Doch es gibt auch positive Zeichen: Den vorerst letzten Neueintritt vermeldete die NZIA Ende April: Mit dem kanadischen Versicherer und Finanzdienstleister Beneva kam der erste in Nordamerika ansässige Vertreter hinzu, der die Netto-Null-Ziele des Pariser Klimaabkommens in sein nachhaltig ausgerichtetes Versicherungsgeschäft aufnehmen will.