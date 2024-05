Academy-Aktiencheck Netflix: Vom Geldverbrenner zum Kandidaten für die „Magnificent Seven“

Der Streaming-Dienst Netflix hat turbulente Zeiten hinter sich. Nach einem rasanten Aufstieg kämpfte das Unternehmen mit hohen Kosten und Marktsättigung. Doch nun scheint die Wende vollzogen: Netflix begeisterte seine Aktionäre mit starken Zahlen. In welchen Fonds und ETFs der Wachstums-Star hoch gewichtet ist, erfährst du hier.

© Canva / Collage: Christin Jahns

1997 als DVD-Verleih gestartet, ist Netflix heute einer der führenden Streaming-Dienste und größten Player der digitalen Medienlandschaft weltweit. Das von Reed Hastings und Marc Randolph im kalifornischen Los Gatos gegründete Unternehmen bietet seit 2007 eine breite Palette von TV-Serien, Dokumentationen, Spielfilmen und mobilen Spielen in einer Vielzahl von Genres und Sprachen zum Streamen an. Abonnenten können die Inhalte jederzeit und überall auf internetfähigen Geräten ansehen.

In der Finanzwelt ist das Unternehmen bekannt für sein starkes Wachstum im Abonnentenbereich. Obwohl Netflix in jüngster Zeit aufgrund erhöhter Konkurrenz und Marktsättigung in einigen Regionen mit Herausforderungen konfrontiert war, konnte der Streaming-Dienst nun wieder starke Zahlen vorlegen.

Netflix: Kandidat für die Magnificent Seven?

„Heimlich, still und leise hat sich Netflix zu einer der besten Tech-Aktien des laufenden Jahres entwickelt“, sagt Roman Przibylla, Head Public Solutions bei Cat Financial Products, der in dem Unternehmen sogar ein Kandidat für die sogenannten „Magnificent Seven“ sieht. „Seit Jahresbeginn hat der Streaming-Anbieter gut 30 Prozent zugelegt. Auf Sicht von sechs Monaten kommt die Aktie sogar auf ein Plus von 73 Prozent. Nur 10 Prozent fehlen bis zum Allzeithoch aus dem Jahr 2021.“

Die Erwartungen des Marktes an die neuesten Quartalskennzahlen waren also entsprechend hoch, konnten von Netflix jedoch erfüllt werden:

Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 9,37 Milliarden US-Dolla. Das entspricht einem Anstieg von 14,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Nettogewinn für das Quartal stieg um 77 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar.

Pro Aktie erreichte Netflix einen Gewinn von 5,28 US-Dollar. Damit hat das US-Unternehmen die Analystenerwartungen von 4,51 US-Dollar pro Aktie deutlich übertroffen ​ .

Kehrtwende durch steigende Abonnentenzahlen

Angetrieben wurde die starke finanzielle Performance durch einen signifikanten Anstieg der Abonnentenzahlen. Weltweit hatte der Streaming-Dienst zuletzt 9,3 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen. Insgesamt verfügt das Unternehmen über einen Gesamtbestand von 269,6 Millionen Abonnenten. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 16 Prozent.

Diese Ergebnisse zeigen, dass Netflix weiterhin eine starke Position im hart umkämpften Streaming-Markt hält und durch innovative Strategien und Angebote seine Marktposition festigen kann. Insbesondere die Ausrichtung auf mehr Live-Sportinhalte könnte auch das vermeintliche "Sommerproblem" von Netflix lösen, erläutert Przibylla, „denn im Sommer sitzen die Menschen bekanntlich weniger vor dem Fernseher. Netflix hat sich hier einen klaren Wettbewerbsvorteil erarbeitet und baut diesen weiter aus“.

„Die hohe Bewertung mit dem 35-fachen des erwarteten Umsatzes ist durchaus gerechtfertigt. Sollte man im Anschluss das Allzeithoch bei 691 US-Dollar nach oben durchbrechen, dann kann Netflix auch rasch zu einem Kandidaten für die Magnificent 7 werden und womöglich Tesla ablösen“, prognostiziert Przibylla.

Netflix: In diesen Fonds und ETFs ist der Streaming-Anbieter hoch gewichtet

Wenn du angesichts der guten Zahlen auch gerne in den Streaming-Riesen investieren würdest, weil du an das Geschäftsmodell von Netflix glaubst, dir Einzelaktien aber zu riskant sind, dann haben wir etwas für dich. Auf den folgenden Seiten findest du die Fonds und ETFs, in denen Netflix hoch gewichtet ist. Klick dich durch!

Wenn du lieber doch nicht in Netflix investieren möchtest, haben wir dir hier noch eine Auswahl anderer Aktienchecks mit ETFs und Fonds zusammengestellt, in denen beispielsweise Aktien der Firmen ASML, LVMH, Novo Nordisk, Nvidia, Apple, Tesla, Berkshire Hathaway und Microsoft enthalten sind.

>> Wie viel mit einem Sparplan auf die entsprechenden ETFs und Fonds jeweils drin wäre, kannst du mit unserem Sparplan-Rechner herausfinden.

Stand aller Daten: 26.04.2024