10 Unternehmen im Check Welche Tech-Aktien jetzt lohnenswert sind - und welche nicht

Es war das Ende einer jahrelangen Party: Als die Notenbanken im vergangenen Jahr beherzt an der Zinsschraube drehten, um die Inflation zu bekämpften, rauschten die Aktienkurse in den Keller. Allen voran die von Growth-Werten, also jenen Unternehmen, die ihre Gewinne nicht im Hier und Jetzt, sondern erst in der Zukunft machen.



Doch nicht nur die jungen Wilden der Technologie-Welt wurden vom Markt abgestraft. Auch die Erfolgs-Rallye von Big Tech stoppte jäh. Die wertvollsten Technologiekonzerne der Welt haben allesamt den marktbreiten S&P 500 underperformt. Netflix und Amazon, zuvor Pandemie-Gewinner, erlitten beinahe Kurshalbierungen, Tesla, Meta und PayPal verloren noch deutlich stärker.



„Wir sind dennoch optimistisch für die Zukunft. Denn die fundamentalen Trends, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben, sind nach wie vor intakt", erklärt Fonds-Manager Baki Irmak im Gespräch mit DAS INVESTMENT (hier gibt es das Interview in voller Länge). Mit seinem The Digital Leaders Fund setzt er auf Unternehmen, welche die Digitalisierung der Welt vorantreiben.



Für uns hat Irmak 10 Technologie-Werte genauer untersucht und verrät, welche er derzeit (Stand: 10. Januar 2023) attraktiv bewertet findet und von welchen er trotz deutlicher Kursrückgänge abrät.