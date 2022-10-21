Für Beratung und Vermittlung Netfonds und Bonnfinanz starten Zusammenarbeit

Der B2B-Service-Dienstleister Netfonds und die Finanzberatung Bonnfinanz arbeiten künftig zusammen. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen die Beratung und Vermittlung von Finanzanlage-Produkten digitaler gestalten.

Der NFS Netfonds Frühjahreskongress in der Handelskammer Hamburg: Der B2B-Service-Dienstleister und Bonnfinanz arbeiten jetzt zusammen.

Die Finanzberatung Bonnfinanz und der B2B-Service-Dienstleister Netfonds, der erst kürzlich Opfer einer betrügerischen Webseite wurden, haben eine Zusammenarbeit für Beratung und Vermittlung geschlossen, teilten beide Unternehmen mit. Kern der Zusammenarbeit sind Finanzanlage-Produkte und Vermögensverwaltungen. Dabei erhalten Berater der Bonnfinanz Zugriff auf die von Netfonds neu entwickelte Beraterplattform Finfire.

„Mit unserer neuen Finfire-Plattform konnten wir die Anforderungen der Bonnfinanz erfüllen. Im Migrationsprozess werden die Daten der von der Bonnfinanz genutzten Depotbanken verarbeitet“, so Martin Steinmeyer, Vorstandsvorsitzender der Netfonds. Dabei würden alle von der Bonnfinanz angebotenen Depotbanken abgebildet und das Antragswesen somit digital abgewickelt. Der Beratungsprozesse berücksichtige zudem die neuen ESG-Anforderungen.

Die Zusammenarbeit wurde bereits vor einigen Monaten vereinbart. Seither laufen die Vorbereitungen für die Migration und Praxistests. Die offizielle Einführung für alle Beraterinnen und Berater der Bonnfinanz soll Anfang kommenden Jahres erfolgen.