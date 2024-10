Die Netfonds-Gruppe hat es im Wettbewerb weit nach oben geschafft. Sie ist heute einer der sehr großen Maklerdienstleister in Deutschland. Im Jahr 2000 gegründet, bietet Netfonds neben dem Poolgeschäft auch ein Haftungsdach an und betreibt mit „Hamburger Vermögen“ eine hauseigene Vermögensverwaltung.

Das Jahr 2023 schloss Netfonds mit knapp 37 Millionen Euro Rohertrag ab, bei rund 193 Millionen Euro Umsatz. 2018 ist die Unternehmensgruppe an die Börse gegangen. Einen Mehrheitsanteil von etwa 65 Prozent der Anteile hält das Netfonds-Führungsteam aus Vorstand, Aufsichtsrat und deren Familien sowie Berater-Partnern.

Im Interview mit DAS INVESTMENT blickt Vorstandschef Martin Steinmeyer auf Trends am Maklerpool-Markt und erläutert, wie sich Netfonds positioniert.





DASINVESTMENT: Wenn Sie auf den Wettbewerb unter Maklerpools blicken: Wie würden Sie die Entwicklung beschreiben?

Martin Steinmeyer: Im Kern wird sich das Spiel immer mehr bei den Großen abspielen. Denn sie sind in den drei wichtigsten Teilbereichen, die Pools abdecken müssen, besonders relevant.

Welche drei Teilbereiche sind das?

Steinmeyer: Zum einen der Einkauf. Nur ein wirklich großer Großhandel kann sehr gute Konditionen und die notwendige inhaltliche Gestaltung mit Versicherern oder Produktgebern umsetzen. Die Produktgeber konzentrieren sich immer mehr auf einige wenige Hubs. Zum anderen die Regulatorik. Auch dort ist Größe relevant, um sich die Umsetzung leisten zu können. Und die technische Komponente, die Digitalisierung: Wer kann eine Plattform bauen, wie sie ein Berater heute braucht? Wer hat die technische Infrastruktur, um überhaupt auf moderne Möglichkeiten zu reagieren?

Sie sagen, dass sich alles um bestimmte Hubs herum gruppiert. Was meinen Sie damit?

Steinmeyer: Alle wollen digitaler werden, von der Depotbank bis zum Versicherer. Wenn man zum Beispiel aushandeln möchte, dass eine Depotbank rechtliche Pflichten an einen Pool auslagert, findet sich die nötige Professionalität vor allem bei größeren Pools. Die Prozesse müssen sauber umgesetzt werden. Für die Depotbank stellt sich auch die Frage: Bei wem lohnt sich das? Die Schnittstelle macht vielleicht erst ab einer kritischen Masse von mindestens 200 Depots Sinn. Ältere, kleinere Pools haben oft veraltete Technik und können Neuerungen nicht oder nicht so schnell umsetzen. Die Produktgeber konzentrieren sich daher lieber auf fünf oder zehn Unternehmen, mit denen sie technische Schnittstellen einrichten. Beide Seiten müssen eine kritische Masse haben. Das führt automatisch dazu, dass sich die Produktgeberseite auf Hubs konzentriert.

Umreißen Sie mal bitte, wie sich Netfonds in Abgrenzung zu den anderen großen Wettbewerbern positioniert.

Steinmeyer: Netfonds steht für die 360-Grad-Sicht. Wir wollen alle Teildienstleistungsbereiche auf unserer Plattform anbieten. Der Kunde möchte, egal ob Depot oder Versicherungslösung, alles bei einem Anbieter haben. Das ist der Open-Finance-Gedanke, den wir tragen. Netfonds gibt im Jahr 8 Millionen für IT aus. Wir haben sieben relevante Altsysteme ersetzt. Ziel ist, alles auf eine einzige Plattform zu bringen. Gerade sind wir dabei, unsere technische Plattform in den nötigen Reifegrad zu bringen, um auch den Versicherungsbereich prozessual abzubilden. Das ist für uns noch ein Wachstumsszenario.

Wie ist bei Ihnen das Verhältnis von Investmentgeschäft zu Versicherung?

Steinmeyer: Etwa 60 Prozent Investment, 30 Prozent Versicherung und 10 Prozent Sonstiges wie Baufinanzierung und Immobilien. Wir verantworten allerdings allein im Versicherungsbereich über 50 Millionen Euro Provisionsumsatz – damit sind wir größer als einige spezialisierte Versicherungspools. Im Verhältnis zu unserem Investment-Umsatz ist es aber der kleinere Teil. Wir wollen ihn strategisch ausbauen.

„Es ist schon eine Ressourcenschlacht“

Eine zentrale Plattform zu haben, über die das gesamte Geschäft läuft – es behaupten wohl alle großen Pools von sich, dass sie so etwas haben.

Steinmeyer: Man muss sich immer fragen: Ist das wirklich eine moderne Technik, oder sind das mehrere Technologien, die man irgendwie zusammengesetzt hat? Man muss sich auch fragen: Ist das alles eigene Technik? Und welche Ausgaben für Technologie werden gemacht? Netfonds ist vom ersten Halbjahr 2023 auf das erste Halbjahr 2024 um mehr als 20 Prozent gewachsen.

Entscheidet sich der Wettbewerb hauptsächlich über Technologie?

Steinmeyer: Auch. Aber es ist ebenfalls noch immer ein People's Business. Wir wollen uns nicht als reine Technikplattform positionieren. Die Mischung macht's: Die Technologie ist genauso wichtig wie der vertrauensvolle Austausch. Als Makler brauche ich einen Anlaufpunkt, wenn mein Pool immer relevanter in meinem Alltag wird. Aber Technik ist natürlich wichtig, und es wird mit harten Bandagen gekämpft: Wer kann vier, fünf, sechs, sieben, acht Millionen für IT aufbringen? Es ist schon eine Ressourcenschlacht. Wer diese Energie nicht hat, für den wird es schwer.

Also spielt sich der Wettbewerb Ihrer Ansicht nach vor allem unter den ganz großen Pools ab?

Steinmeyer: Ja, vielleicht sogar nur unter den Top fünf, die dieses Rennen überhaupt noch mitgestalten können. Der Rest muss sich Gedanken machen. Wer an Leistungsfähigkeit verliert, weil er keine modernen technischen Funktionen bereitstellen kann, verliert an Relevanz im Markt.

Gefühlt möchte jeder Pool, dass sich Makler vollständig für ihn entscheiden. Ist das aus Risikoperspektive sinnvoll?

Steinmeyer: Theoretisch nicht, aber praktisch steht der Makler vor der Herausforderung: Wie mache ich mein Geschäft effizient? Eine Struktur aus vielleicht zehn Direktvereinbarungen und drei Pools ist keine richtige Organisation. Allerdings sollten Makler sich ihre Partner genau ansehen, bevor sie auf jemanden setzen. Wer ist solide und vertrauenswürdig? Wer hat die technischen Hausaufgaben gemacht? Als Berater müssen Sie ja mit vielen Themen umgehen – mit Geldwäschegesetz, mit Dora, mit Cyber Security. Da brauchen Sie einen verlässlichen Partner. Der Berater selbst braucht auch eine Lösung für Open Finance. Dafür haben wir uns gewappnet.

Netfonds ist 2018 an die Börse gegangen. Inwiefern hat das das Unternehmen verändert?

Steinmeyer: Durch die Börsennotierung sind wir total transparent, und jeder kann sich beteiligen. Die Transparenz hat uns weiter professionalisiert. Ganz anders wäre es, wenn wir im Besitz zum Beispiel eines Private-Equity-Investors wären. Ich würde mir wünschen, dass es die Makler noch mehr wertschätzen, dass auch Unabhängigkeit zählt. Dass man sich nicht an den Höchstbietenden verkauft.

Sie spielen auf den Einstieg von Großinvestoren bei Fonds Finanz und Blau Direkt an.

Steinmeyer: Wir hatten hier Angebote von Private-Equity-Investoren vorliegen und sind nicht darauf eingegangen. Wir haben einfach frühzeitig damit begonnen, uns mit den künftigen Herausforderungen zu beschäftigen. Die ganze Technik haben wir aus dem Cashflow bezahlt.

Von außen betrachtet hat man den Eindruck, dass der Fokus bei Netfonds eher auf dem Haftungsdach als dem Pool liegt.

Steinmeyer: Das stimmt. Wir wachsen in allen Bereichen, auch im Versicherungsbereich mit über 20 Prozent. Aber die einfachste Story für uns ist das Haftungsdach. Dort haben wir eine klare Zielgruppe und ein besonderes Angebot. Im Haftungsdach haben wir 469 Anbindungen mit etwa 700 Beratern. Jeder Partner bringt mittlerweile im Schnitt über 25 Millionen Depotvolumen.

„Wir bringen das Thema alternative Vergütungsmodelle voran“

Wie viele Vermittler sind es im Maklerpool?

Steinmeyer: Ungefähr 5.000. Es sind einige darunter, die nicht viel Geschäft machen. Insgesamt wachsen wir jedoch auch im reinen Poolsegment zweistellig. Hier gilt das Pareto-Prinzip und wir wollen uns weiter auf “die Guten” konzentrieren.

Wie entwickelt sich der Maklermarkt weiter? Einerseits sind weiterhin sehr viele Makler registriert, andererseits ist bekannt, dass das Segment überaltert ist. Gemäß AfW-Umfragen liegt das Durchschnittsalter bei etwa 54.

Steinmeyer: Die Demografie ist ein großes Thema. Aber auch die Anforderungen an Transparenz und Vergütungsmodelle ändern sich. Es kommen vermutlich nicht mehr so viele junge Leute nach. Schon in den nächsten drei bis fünf Jahren dürfte sich viel verändern, und darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir bieten zum Beispiel einen Unternehmerreport an, um Maklern zu zeigen, wo sie stehen, wenn sie mit dem Gedanken an Geschäftsaufgabe spielen. Damit sie und ihre Kunden aufgefangen werden, wenn sich für ein Unternehmen vielleicht kein Nachfolger findet.

Wir bringen auch das Thema alternative Vergütungsmodelle voran. Von unseren 180 Millionen Euro Gesamtumsatz stammen nur 100 Millionen aus Provisionen. Der Rest, also 80 Millionen, sind vor allem Vermögensverwaltungsentgelte und Servicegebühren. Das macht auch unser Geschäftsmodell belastbarer.

Wie ist es mit den großen Tech-Unternehmen wie Google und Amazon – könnten die Ihnen in Zukunft einmal das Wasser abgraben, indem sie zu direkten Konkurrenten werden?

Steinmeyer: Die sind immer ein Risiko, alles andere wäre Augenwischerei. Aber Berater wird es trotzdem geben, weil nicht jeder Kunde alles digital machen will. Deswegen ist es für uns wiederum entscheidend, eine gewisse Größe zu erreichen, um Angebote mit Dynamik und Skalierung machen zu können. Der Markt ist in Bewegung, und ich bin sehr froh, dass wir unsere Plattform gebaut haben. Das wird in Zukunft mitentscheidend sein.



Über den Interviewten:

Martin Steinmeyer ist Vorstandschef der Hamburger Netfonds-Gruppe.