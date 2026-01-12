Der Maklerpool Netfonds, gegründet im Jahr 2000, fokussiert sich heute auf Banker, die sich selbstständig machen wollen. Mit seinem Konzept spielt er in der oberen Poolliga mit.

Als Martin Steinmeyer im April 2000 Netfonds mit aus der Taufe hob, war die Welt der Finanzvermittlung noch eine andere: kein Smartphone, keine Cloud, keine Mifid. Das Geschäft: Kaufanträge für Investmentfonds entgegennehmen und an Fondsgesellschaften weiterleiten. Großhandel, wie Steinmeyer es heute nennt.

25 Jahre später ist Netfonds mit rund 360 Mitarbeitern heute in einem modernen Bürokomplex in der Hamburger City Süd zu Hause. Steinmeyer erzählt von der selbst entwickelten Technologieplattform, von 100 Mitarbeitern, die Netfonds allein in der IT beschäftige, und von der veränderten Strategie des Unternehmens: „Wir haben uns von einem Abwicklungsdienstleister zu einem Regulatorikdienstleister zu einem Technologiedienstleister weiterentwickelt.“

In einem Vierteljahrhundert kann an den Finanzmärkten viel passieren, gerade im Vertrieb. Als Netfonds seine ersten Schritte machte, war der Vermittlermarkt noch weit entfernt von seiner heutigen Aufstellung. „Alles wurde unter Paragraf 34c Gewerbeordnung zusammengefasst“, erinnert sich Steinmeyer. Für rund 20 Euro erhielt jeder Interessierte beim Gewerbeamt eine Anmeldung und damit Erlaubnis zum Vermitteln von Finanzprodukten.

Doch die Hamburger Netfonds entwickelte sich früh weiter. 2003 erhielt das Unternehmen die Bafin-Erlaubnis als KWG-32-Institut und schuf damit sein Haftungsdach. Zielkunden? „Wir haben schon damals ganz oben den Banker gesehen“, erinnert sich Steinmeyer. Womit er meint: Bankberater, denen die engen Vorgaben ihrer Institute nicht mehr passen und die lieber selbstständig arbeiten wollen. 2004 kam bei Netfonds das Versicherungsgeschäft hinzu, aus dem Investmenthaus wurde ein Allfinanz-Pool.

Börsennotiert, aber gründergeprägt

Nach Jahren im Besitz der Inhaber kam 2018 der Sprung an die Börse. „Eine Aktiengesellschaft bringt eine gewisse Transparenz mit sich. Außerdem können sich dann auch andere am Unternehmen beteiligen“, blickt Steinmeyer zurück. Nicht zuletzt: An der Börse lässt sich gut Kapital beschaffen. Zu 100 Prozent von seinen Gründern hat sich Netfonds bis heute dennoch nicht entfernt. Der Vorstand samt Bekannten („Family and Friends“, nennt es Steinmeyer) halten immer noch über 50 Prozent der Anteile, eine Minderheit ist im Streubesitz.

Mit ihrem Börsengang nahmen die Hamburger einen Schritt vorweg, den zuletzt auch andere Maklerpools gegangen sind: Kaum ein größerer Vermittlerdienstleister ist aktuell noch in Gründerhand. Einige Pools haben sich sogar sehr weit davon entfernt: Fonds Finanz, die Nummer eins am deutschen Poolmarkt, gehört mehrheitlich dem Private-Equity-Investor HG Capital. Der Lübecker Wettbewerber Blau Direkt wurde von Warburg Pincus gekauft.

Beide Pools verfügen nun über reichhaltige Mittel, um technologisch aufzurüsten. Es entstehen Großprojekte, die sich die kleinere Konkurrenz kaum leisten kann. Zuletzt preschten beide Pools etwa mit KI-Agenten für ihr jeweiliges Maklerverwaltungsprogramm vor.

Dass Gründer aus der ehemals heimeligen Poolwelt ihre Unternehmen an externe Investoren verkaufen, wurde innerhalb der Branche vielerorts wie ein Verrat wahrgenommen. Netfonds-Chef Steinmeyer hält jedoch dagegen: Obwohl Netfonds nicht in Private-Equity-Hand ist, will er die Entscheidung seiner Wettbewerber für externe Investoren nicht per se verdammen. Denn offensichtlich brummt bei den Betroffenen das Geschäft.

Ob auch Netfonds verkaufen würde? Vorerst sei man glücklich mit der Börsennotierung, sagt Steinmeyer. Kategorisch ausschließen mag er es allerdings auch nicht. „Die Strategie eines Investors muss zum Wertesystem des Unternehmens passen“, würde er als eine Grundvoraussetzung sehen. Das Portfolio des Investors solle nicht einfach nur ein „Sammelsurium an Zukäufen“ enthalten. Anfragen von Investoren erreichten ihn zur Genüge, versichert Steinmeyer.

Plattform für alle Erlaubnisse

Für Vermittler bietet Netfonds heute ein Spektrum an Dienstleistungen, das unter modernen Pools nicht unüblich ist: den klassischen Maklerpool für Vermittler mit Gewerbeordnungserlaubnis nach den Paragrafen 34f, d, i und h, das Haftungsdach NFS Netfonds Financial Service für diejenigen, die auch Einzelwerte beraten wollen, sowie die NFS Hamburger Vermögen als eigene Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Hinzu kommen spezialisierte Töchter: zum Beispiel für Baufinanzierung, ETF-Portfoliobausteine oder auch ein Spezialistennetzwerk unter der Marke VB-Select mit allein fast 200 Partnervermittlern. „Die VB-Select-Partner bringen ihre Kompetenzen arbeitsteilig ein, aber arbeiten unter gemeinsamer Marke“, erläutert Steinmeyer. Die Spezialisten empfehlen sich dabei gegenseitig weiter. Das Konzept halte er im Vermittlerbereich für besonders zukunftsträchtig.

Was Netfonds nicht mehr hat: eine hauseigene Immobiliensparte. Ende 2021 ging die Mehrheit der Geschäftsanteile der NSI Netfonds Structured Investments an die Gesellschaft VMR über, die später in NSI Asset umfirmierte. Der Grund: Das NSI-Portfolio war 2021 mit über 90 Prozent fremdkapitalfinanziert. Die Immobilien, die Netfonds im eigenen Buch stehen hatte, belasteten die Bilanz. Das Geschäftsmodell der Plattform vermengte sich mit dem des Immobilienbesitzes. Die Trennung sollte das Eigenkapital stärken und Netfonds in Richtung „Asset-light-Modell" bringen. Heute hält Netfonds gut 29 Prozent an der NSI Asset.

Die Liste der Netfonds-Tochterfirmen und -Beteiligungen ist lang: An immerhin 28 Unternehmen ist die Netfonds AG zu mindestens 20 Prozent beteiligt (siehe Grafik). Viele dieser Gesellschaften erfüllen Spezialzwecke, die außerhalb des Kerngeschäfts von Netfonds liegen – das sich um Pool, Haftungsdach und Vermögensverwaltung gruppiert. Ein Eindampfen auf weniger Tochterfirmen sei geplant.

Tabelle: Die Netfonds-Gruppe besteht aus insgesamt 28 Gesellschaften. | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Strategisch im Fokus: das Haftungsdach

Netfonds ist einer der größten deutschen Pools. Sein strategischer Fokus liegt allerdings auf dem angeschlossenen Haftungsdach – mit Ausrichtung auf die genannten Banker. „Das sind Kunden, die dem freien Markt bislang nicht zur Verfügung stehen“, erläutert Haftungsdach-Geschäftsführer Christian Hammer die Wachstumsidee. Hammer ist im Dezember 2025 auch in den Vorstand der Gesamt-Gruppe eingetreten.

Doch was ist eigentlich mit dem klassischen Poolgeschäft bei Netfonds? Immerhin stehen den rund 480 Haftungsdachpartnern etwa 5.000 angeschlossene Vermittler mit Gewerbeordnungslizenz gegenüber. Es ist durchaus gewollt, dass in der Außendarstellung das Haftungsdach dominiert, lässt sich aus Gesprächen bei Netfonds heraushören.

Rund 40 Prozent der Umsätze der Unternehmensgruppe kommen aus dem Haftungsdach, sagt Christian Hammer. Er berichtet stolz: Von Januar bis Ende Oktober 2025 habe man 47 neue Haftungsdachpartner hinzugewonnen, ein neuer Rekord. Jeder Partner bringe im Schnitt fast 30 Millionen Euro Assets mit, oft schlössen sich ganze GmbHs an. Das Haftungsdach bezeichnet er als wichtigsten Wachstumstreiber bei Netfonds. Martin Steinmeyer bestätigt: Im klassischen Investment-Poolgeschäft sei der Markt in Deutschland bereits stark verteilt und das Wachstum somit begrenzt.

Die Zahlen sprechen für sich: Gegenüber den 30 Millionen Euro Assets, die ein Haftungsdachpartner durchschnittlich betreut, sind es bei reinen Poolpartnern mit Gewerbeordnungslizenz nach 34f gerade einmal 3 Millionen Euro. Anstelle des Investmentgeschäfts im Poolbereich legt Netfonds daher größeren Wert auf die anderen Poolsparten: „Besonderes Wachstum sehen wir bei unseren Investmentpartnern im Versicherungs- und Finanzierungsbereich“, betont der Netfonds-Chef.

Steinmeyer nutzt gerne Begriffe wie „360-Grad-Blick“ und „Upselling-Potenzial“. Er meint damit: Die Partnervermittler sollen ihren Kunden möglichst vielfältige Leistungen anbieten können, die allesamt über Netfonds abgewickelt werden. Insgesamt macht Netfonds rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Investmentprodukten, der Rest entfällt auf Versicherungen und Baufinanzierung. Rund 500.000 Versicherungsverträge werden über Netfonds betreut, heißt es aus dem Unternehmen. Die jährlichen Provisionsumsätze lägen hier bei „mehr als 50 Millionen Euro“.

Die Zahlen: schwankend mit Aufw ärtstrend

Aufschlussreich ist ein Blick auf die Gewinn- und Verlustzahlen der vergangenen Jahre. 2019 schrieb die Netfonds-Gruppe 0,4 Millionen Euro Verlust, 2021 waren es 8,7 Millionen Gewinn – was stark am Verkauf der Immobiliensparte lag. Auf ein Plus von 881 Millionen 2022 folgte ein Minus von 0,3 Millionen 2023.

Grund für die Achterbahnfahrt seien vor allem Investitionen gewesen, verteidigt Steinmeyer. „Wir haben unsere IT 'from the scratch' selbst aufgebaut und von zwölf auf heute rund 100 Mitarbeiter aufgestockt“, berichtet er. Vor allem hat Netfonds damit in seine hausinterne Finfire-Plattform investiert. Dass darunter auch mal das Geschäftsergebnis gelitten hat? Gehört dazu, findet der Netfonds-Chef.

Die Investitionen zahlen sich offenbar aus. Der Brutto-Konzernumsatz stieg von 2023 auf 2024 um 23 Prozent auf 237,1 Millionen Euro, der Nettoumsatz nach Abzug der Provisionsaufwendungen kletterte um 25 Prozent auf 45,6 Millionen Euro. Das Ebitda schoss von 4,9 auf 8,1 Millionen Euro nach oben. Unter dem Strich blieb 2024 ein Konzerngewinn von 2,6 Millionen Euro.

In der aktuellen Maklerpool-Hitliste des Magazins „Cash" rangiert Netfonds auf Platz drei. Verglichen wird dort der Rohertrag. Mit 48,8 Millionen Euro liegt Netfonds danach hinter Fonds Finanz (74,6 Millionen) und Jung, DMS & Cie. (64,2 Millionen), aber noch knapp vor Blau Direkt (48,0 Millionen). Steinmeyer gibt sich zufrieden: „Was mich glücklich macht: Seit dem letzten Jahr fangen wir jetzt wirklich an, Geld zu verdienen.“

Was Vermittler schätzen – und kritisieren

Und die Vermittlersicht? Warum ihr Netfonds interessant erscheint, erläutert Haftungsdach-Partnerin Nadine Heemann. Heemann machte sich im Juni 2024 mit der Gesellschaft Nahe.Invest in Berlin selbstständig. Sie habe sich für das Hamburger Haftungsdach entschieden, „weil Netfonds sehr groß ist“.

Das Haftungsdach könne auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken, habe einen vertrauenswürdigen Außenauftritt und verwalte vergleichsweise umfangreiche Assets. Im Medizinbereich würde man von „Proof of Concept“ sprechen, vergleicht Heemann. Die NFS-Vermittlerin kauft für Kunden auch Einzelaktien, „das geht nicht bei jedem Haftungsdach“, sagt sie.

Ein Wermutstropfen, den Heemann jedoch in Kauf nimmt: die Kosten. „Netfonds sind schon eine Apotheke“, findet Heemann.

Auch Dennis Frohreich hat sich für das Haftungsdach NFS Netfonds entschieden, seit 2017 arbeitet der ehemalige Bankberater unter dem Haftungsdach. Er sei auf Empfehlung gekommen, die regionale Nähe habe ihm die Entscheidung erleichtert. Auch sein Unternehmen Frohreich Investments ist in Hamburg ansässig. „Inzwischen habe ich selbst schon mehrere Interessenten weiterempfohlen“, sagt Frohreich.

Hört man sich unter gebundenen Haftungsdachvermittlern um, so wird jedoch auch Kritik laut. Gleich von mehreren Seiten wird die Netfonds-Vermögensverwaltungstochter Hamburger Vermögen kritisiert. Wer eine Vermögensverwaltung berate, müsse sich mitunter gedulden und nachhaken, bis Aufträge ausgeführt würden. Aus Richtung des Pools heißt es dazu: Man arbeite bereits an dem Problem.

Auch gab es im vergangenen Jahr eine Diskussion um Rückvergütungen aus Fonds, die in Fondsvermögensverwaltungen von Hamburger Vermögen steckten: Neben der sonstigen Vergütung flössen Bestandsprovisionen aus den Fonds an die Vermittler.

Bei Netfonds verteidigt man das mit umständlichen und teuren Prozessen beim Weiterleiten der Bestandsprovision. Es fielen dann für Kunden darauf Abgeltungs- und Umsatzsteuer an. Ein Rechtsgutachten habe zudem die Rechtmäßigkeit bescheinigt. Nichtsdestotrotz stellt Netfonds um. Man habe mit Partnern und Depotbanken vereinbart, die Praxis einzustellen. Bei Netfonds versichert man auch: Kein Partner habe in Summe mehr Vergütung erhalten als anderswo üblich.

Das Thema Vermögensverwaltung ist für Netfonds insgesamt bedeutsam. „Ein wichtiges strategisches Thema ist für uns die Vermögensverwaltung“, berichtet Haftungsdach-Chef Hammer. Rund 3 Milliarden Euro verwaltete die Netfonds-Tochter Hamburger Vermögen Ende vergangenen Jahres in Vermögensverwaltungsstrategien. Zusätzlich betreuen Netfonds-Partner knapp 7 Milliarden Euro im Fonds-Advisory. „Hier wachsen wir besonders dynamisch“, so Hammer.

Folker Hellmeyer Bild: Netfonds AG

Im Fonds-Advisory bestücken Vermittler selbst konzipierte Investmentfonds. Allerdings ist auch ein Fonds-Dickschiff wie der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen darunter, der ebenfalls von NFS betreut wird. Als formaler Fondsmanager tritt entweder eine klassische Service-KVG wie Hansainvest oder Universal-Investment auf, oder das Portfoliomanagement wird ausgelagert: etwa auf die Baader Bank oder auf NFS Capital.

Wachstum durch Zukäufe

Es gibt jedoch noch eine andere Front, an der Netfonds sein Wachstum pusht. Ende 2024 begab das Unternehmen eine Anleihe über 15 Millionen Euro, die im vergangenen April um noch einmal 7,5 Millionen aufgestockt wurde, Laufzeit bis 2029. Ein Teil des Geldes floss bereits in den Kauf von Fondsinitiatoren: Die Tochter GSR erwarb drei Gesellschaften – darunter auch ein Unternehmen in der Schweiz.

Das administrierte Fondsvolumen sei durch die Zukäufe um über 180 Euro auf mehr als 650 Millionen Euro gestiegen, man erwarte ein zusätzliches jährliches Ebitda von 1,30 Millionen Euro, teilte das Unternehmen Ende Oktober seinen Anteilseignern mit. Insgesamt sechs Fondsinitiatoren hat Netfonds bislang unter seiner Tochter GSR eingesammelt. Zusätzlich betreibt GSR auch eigene Fonds. Die wiederkehrenden stabilen Erträge aus den Management-Fees dürften das Unternehmen auch von außen betrachtet interessant erscheinen lassen.

Doch Netfonds will nicht nur Fondsinitiatoren kaufen. Ab der ersten Jahreshälfte 2026 will das Unternehmen auch Maklerbestände übernehmen. „Wir planen, im kommenden Jahr Lösungen für die Unternehmensnachfolge zu schaffen. Dann wollen wir auch selbst Kundenbestände kaufen“, kündigt Steinmeyer im Gespräch an. Man reagiere damit nicht zuletzt auf Nachfrage aus der Branche.

Bereits jetzt bietet Netfonds jedem interessierten Vermittlerpartner an, einen kostenlosen „Unternehmerreport“ zu erstellen. Dieser solle zeigen, wie ein Unternehmen aufgestellt sei und wo es sich noch verbessern könnte – die Firmennachfolge fest im Blick.

Mit dem Kauf von Beständen reiht sich Netfonds in die Praxis von Wettbewerbern ein. Auch Blau Direkt, Fonds Finanz, BCA und andere sind als aktive Bestandskäufer am Markt unterwegs. Auch aus Sicht von Private-Equity-Häusern dürfte das Geschäft interessant sein. „Wer das heute nicht anbietet, für den wird es schwierig“, glaubt Steinmeyer.

Vorreiter bei Open Finance

Bei Netfonds bereitet man sich auch auf ein anderes Zukunftsthema vor. Hört man sich in der Branche um, so haben es viele Wettbewerber noch nicht so recht auf dem Plan: das Thema Open Finance. Auf EU-Ebene wird aktuell viel darüber diskutiert, im kommenden Jahr könnte bereits die europäische Fida-Verordnung verabschiedet werden. Sie soll die Finanzdaten von Privatanlegern transparent machen – wenn diese dem aktiv zustimmen. Auf diese Weise will der europäische Gesetzgeber den Wettbewerb unter Finanzdienstleistern ankurbeln.

„Ich befürworte, dass sich unsere Industrie grundsätzlich fortentwickelt“, sagt Martin Steinmeyer mit Blick auf Fida. Dass die Verordnung kommt, hält der Netfonds-Chef für ausgemacht. Er ist regelmäßig auf Veranstaltungen rund um Fida unterwegs. Steinmeyer glaubt: „Perspektivisch wird es in unserer Branche vermutlich nicht so stark um Provisionen gehen, sondern vor allem um Service.“ Ein Terrain, auf dem man bereits heimisch sei: Rund 42 Prozent der Umsätze kämen bei Netfonds aus Servicegebühren.

Mit seiner Strategie steht Netfonds 25 Jahre nach der Gründung als durchaus sichtbarer Mitspieler in einem hart umkämpften Markt da. Und gibt sich selbstbewusst: „Unser jährliches Zielwachstum beim Umsatz liegt zwischen 10 und 15 Prozent, doch wir halten es hanseatisch: Wir haben nichts dagegen, wenn wir es übertreffen“, sagt Steinmeyer.