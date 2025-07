Der Hamburger Maklerpool Netfonds warnt vor einer Plattform namens „Netfonds Markets“. Interessenten sollten sich vor Betrügern in Acht nehmen und URLs genau prüfen.

Aktualisiert am: 11. Juli 2025

Der Maklerpool Netfonds ist erneut Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden: Wie die Gesellschaft per E-Mail mitteilte, warnt aktuell die spanische Finanzaufsicht CNMV vor einer Plattform, die sich als „Netfonds Markets“ (unter der Adresse nfsmks[.]com) ausgibt und Anleger gewinnen wolle.

„Bitte besuchen Sie die Seite nicht!“, warnt Netfonds. Das Angebot habe keinen Bezug zur Hamburger Netfonds-Gruppe. Möglicherweise handele es sich um eine sogenannte Phishing-Falle. Beim Phishing greifen Betrüger Daten von Internetnutzern ab, die diese durch Klicken auf einen Link oder Einträge in digitale Formulare ungewollt preisgeben.

Phishing-Falle befürchtet

„Leider beobachten wir immer wieder, dass Kriminelle versuchen, unseren guten Namen zu missbrauchen“, schreibt Netfonds. Dabei würden Webseiten und Online-Angebote aufgebaut, die dem Netfonds-Design teils stark ähnelten. „Ihr Ziel ist es, den Besucher der Seite zu täuschen und an seine Daten und/oder sein Geld zu gelangen.“

Betrüger, die im Internet unter falscher Flagge segeln, nutzen oft Domain-Namen, die nach etablierten Unternehmen klingen, die sich aber in Details vom Originalnamen unterscheiden. Im vorliegenden Fall ist es statt netfonds[.]de etwa netfond[.]de oder net-fonds[.]de. Seitenbesucher könnten Produkte oder Dienstleistungen angeboten bekommen, die es bei Netfonds gar nicht gibt, und das zu verdächtig guten Konditionen, warnt der Hamburger Pool.

Um sich vor betrügerischen Angeboten zu schützen, sollten Nutzer stets die URL prüfen. „Die echte Netfonds-Domain ist netfonds.de“, erinnert das Haus. Zudem solle man sicherstellen, dass die URL mit https:// beginne und dass in der Browserzeile ein Schloss-Symbol als Zeichen einer sicheren Verbindung erscheine.

Identitätsklau gab es bei Netfonds schon einmal

Der aktuelle Namensklau ist nicht der erste Angriff dieser Art auf Netfonds. Bereits 2022 hatte die Bafin vor Betrügern gewarnt, die unerlaubterweise Bank- und Finanzdienstleistungen in deren Namen anboten. Damals war die Seite des Netfonds-Haftungsdachs NFS Netfonds nachgebaut worden. Ein kleines Detail unterschied allerdings Original und Fälschung: Statt der korrekten URL mit nfs-netfonds.de fehlte in der Kopie der Bindestrich.

Dass branchenbekannte Finanzakteure Opfer von Identitätsdiebstahl werden, kommt zunehmend häufig vor. So hatte erst im Mai die Fondsgesellschaft Acatis vor unlauteren Investmentempfehlungen in ihrem Namen beziehungsweise im Namen ihres Chefs Hendrik Leber gewarnt. Immer häufiger spricht auch die Bafin entsprechende Warnungen aus.

Vielen Verbrauchern ist diese Betrugsmasche allerdings bewusst. So ergab eine Umfrage des Versichererverbands GDV bereits 2020, dass die Befragten das größte Cyberrisiko in Identitätsdiebstählen sähen, in Zusammenhang etwa mit Phishing-Attacken.