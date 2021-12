Netfonds firmiert um: Von der GmbH zur AG

„Angesichts der ständig neuen wirtschaftlichen und rechtlichen Anforderungen in der Branche bleibt die Netfonds AG damit auch weiterhin in der Lage, ihr Geschäftsmodell sowohl flexibel wie auch verlässlich zu unterstützen,“ erklärt Karsten Dümmler den Schritt von der GmbH zur AG nach insgesamt zwölf Jahren am Markt. Auch als AG bleibe Netfonds weiter unabhängig, Produktgeber würden weiterhin nicht am Unternehmen beteiligt.Netfonds, das seit 2007 auch ein Haftungsdach für Makler anbietet, beschäftigt derzeit knapp 100 Mitarbeiter und beansprucht nach eigener Aussage die Marktführerschaft unter den Qualitätsanbietern der Branche. Im Jahr 2010 wurden 29,5 Millionen Euro Provisionserlöse erzielt. Für 2011 erwartet die Geschäftsführung bei einem Eigenkapital von 2,5 Millionen Euro einen Provisionsumsatz in Höhe von rund 50 Millionen Euro.