NFS Netfonds Frühjahrskongress 2026: Die besten Bilder
Jahresauftakt bei NFS Netfonds: Am 20. März versammelten sich rund 400 Finanzexperten, Berater und Partner in der historischen Handelskammer Hamburg zum jährlichen Frühjahrskongress des Netfonds-Haftungsdachs. Die Veranstaltung ist eine Plattform für Networking, fachlichen Austausch und Vorträge zu aktuellen Themen im Finanzsektor.
In diesem Jahr stand das Event unter einem besonderen Vorzeichen: Der Private-Equity-Investor Warburg Pincus wird bei Netfonds einsteigen, gab das Unternehmen kürzlich bekannt. Neben neuen Eigentümern soll Netfonds perspektivisch außerdem einen großen Kooperationspartner erhalten: den Lübecker Maklerpool Blau Direkt.
Auf dem Frühjahrs-Auftakt gaben zunächst die Netfonds-Vorstände Christian Hammer und Peer Reichelt einen Überblick über die Aufstellung von Netfonds-Gruppe und Haftungsdach.
Keynote-Sprecher und Journalist Gabor Steingart (The Pioneer) gab eine Einschätzung zu Deutschlands Wirtschaft und Parteienlandschaft, bevor Tech-Experte Philipp Klöckner die großen Trends bei Künstlicher Intelligenz beleuchtete.
Wie sich die USA unter Donald Trump strategisch positionieren, erläuterte im Anschluss Markus Koch. Der Journalist und Wall-Street-Kenner moderierte auch die Abschlussdiskussion mit Ulrich Kaffarnik (DJE), Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) und Folker Hellmeyer (Netfonds).
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Sonniger Auftakt in zentraler Lage: Der NFS-Netfonds-Kongress fand in der Handelskammer in Hamburg statt.