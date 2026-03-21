Gabor Steingart war da und rund 400 Finanzexperten: Blicken Sie zurück auf den NFS Frühjahrskongress 2026 in der Hamburger Handelskammer.

Jahresauftakt bei NFS Netfonds: Am 20. März versammelten sich rund 400 Finanzexperten, Berater und Partner in der historischen Handelskammer Hamburg zum jährlichen Frühjahrskongress des Netfonds-Haftungsdachs. Die Veranstaltung ist eine Plattform für Networking, fachlichen Austausch und Vorträge zu aktuellen Themen im Finanzsektor.

In diesem Jahr stand das Event unter einem besonderen Vorzeichen: Der Private-Equity-Investor Warburg Pincus wird bei Netfonds einsteigen, gab das Unternehmen kürzlich bekannt. Neben neuen Eigentümern soll Netfonds perspektivisch außerdem einen großen Kooperationspartner erhalten: den Lübecker Maklerpool Blau Direkt.

Auf dem Frühjahrs-Auftakt gaben zunächst die Netfonds-Vorstände Christian Hammer und Peer Reichelt einen Überblick über die Aufstellung von Netfonds-Gruppe und Haftungsdach.

Keynote-Sprecher und Journalist Gabor Steingart (The Pioneer) gab eine Einschätzung zu Deutschlands Wirtschaft und Parteienlandschaft, bevor Tech-Experte Philipp Klöckner die großen Trends bei Künstlicher Intelligenz beleuchtete.

Wie sich die USA unter Donald Trump strategisch positionieren, erläuterte im Anschluss Markus Koch. Der Journalist und Wall-Street-Kenner moderierte auch die Abschlussdiskussion mit Ulrich Kaffarnik (DJE), Philipp Vorndran (Flossbach von Storch) und Folker Hellmeyer (Netfonds).

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1 / 34 Bildquelle: Christoph Fröhlich