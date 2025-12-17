Erst vier, dann drei, bald wieder vier Mitglieder: Die Hamburger Netfonds-Gruppe vergrößert erneut ihren Vorstand. Zum 1. Januar tritt Haftungsdach-Chef Christian Hammer an.

Das Hamburger Unternehmen Netfonds stockt seinen Vorstand auf: Zum 1. Januar 2026 tritt Christian Hammer in das Gremium ein, wie das Unternehmen mitteilt.

Hammer ist seit mehr als 20 Jahren bereits für Netfonds tätig. Seit 13 Jahren ist er Geschäftsführer des Netfonds-Haftungsdachs, NFS Netfonds Financial Service. Im Vorstand der Netfonds-Gruppe soll er zukünftig den Investmentbereich sowie Regulatorik und Compliance verantworten. Sein Vorstandsmandat hat eine Mindestlaufzeit von drei Jahren. Parallel zu seiner neuen Aufgabe im Gruppenvorstand wird Hammer auch Geschäftsführer des Haftungsdachs bleiben.

Netfonds-Vorstand: Von vier auf drei auf vier Mitglieder

Netfonds hat gleichzeitig die Mandate der Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um mindestens drei Jahre verlängert. Zusammen mit dem bestehenden Vorstandsmitglied Dietgar Völzke erweitert sich der Vorstand damit erneut auf vier Mitglieder.

Netfonds hatte seinen Vorstand erst im vergangenen Jahr von vier auf drei Mitglieder reduziert: Der langjährige Leiter der Versicherungssparte, Oliver Kieper, hatte 2024 das Unternehmen verlassen. Als Nachfolger hat das Unternehmen nun Maximilian Conrad und Andre Baalhorn als Vorstände der Netfonds-Tochter NVS Netfonds Versicherungsservice ernannt, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Mit den genannten Personalentscheidungen habe die Unternehmensgruppe ihre Führung strategisch neu aufgestellt, teilt Netfonds mit. Die Neubesetzungen seien mit der Ernennung Hammers nun abgeschlossen.

Christian Hammer sagt mit Blick auf seine neue Aufgabe: „Auf Vorstandsebene werde ich mich weiterhin mit voller Kraft auf den Ausbau des Investmentgeschäfts konzentrieren. Dazu zählt insbesondere die Vermögensverwaltungsplattform, die wir dynamisch auf das nächste digitale Level heben werden.“

Das macht Netfonds

Die Netfonds-Gruppe hat sich ursprünglichen um den Maklerpool Netfonds herum aufgebaut. Kernstücke sind heute zudem das Haftungsdach NFS Netfonds und die angeschlossene Vermögensverwaltung Hamburger Vermögen. Die Aktie der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74) ist im Freiverkehrssegment M Access (Eigenschreibweise: „m:access“) der Börse München gelistet und über Xetra handelbar.