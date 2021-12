Netfonds Neues Studium zum „Spezialisten für Ruhestandsplanung“

Gemeinsam mit dem Bildungsanbieter Going Public! und in Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern startet die Netfonds-Gruppe ab März den Studiengang „zertifizierte/r Spezialist/in für Ruhestandsplanung (FH)“. Die Präsenztage des Studiums finden in den Räumen des Hamburger Maklerpools statt.