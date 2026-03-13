„Superpool“ – das Schlagwort geisterte durch die deutsche Maklerpoolbranche, seit die „Süddeutsche Zeitung“ Ende 2021 berichtete, HG Capital wolle Fonds Finanz zur Basis einer europäischen Pool-Plattform ausbauen. Blau-Direkt-Gründer Lars Drückhammer legte nach: Sein Pool werde sich bis Ende 2023 aus eigener Kraft zum „marktgestaltenden Superpool“ entwickeln. Beide Ankündigungen realisierten sich bislang nicht so recht. Jetzt könnte der Superpool tatsächlich kommen – nur anders als damals gedacht.

Was Ende 2021 als Ankündigung begann, nahm schnell konkrete Formen an. HG Capital übernahm die Mehrheitsanteile an Fonds Finanz – dem bis dato inhabergeführten Marktführer – und integrierte 2022 auch den Deutschen Maklerverbund (DEMV) in die gemeinsame Holding „Infitech“. Etwa zeitgleich stieg der US-Investor Warburg Pincus beim Lübecker Pool Blau Direkt ein. Damit hatten innerhalb von gut einem Jahr gleich zwei der größten deutschen Maklerpools neue Eigentümer aus dem Private-Equity-Lager. Der Superpool war zwar noch nicht da – aber die Voraussetzungen dafür wurden geschaffen.

Der neue Coup: Warburg Pincus greift nach Netfonds

Jetzt zeichnet sich die nächste Übernahme ab: Warburg Pincus will auch die Hamburger Netfonds übernehmen. Netfonds soll unter dem Warburg-Pincus-Dach in eine Holding mit Blau Direkt kommen. Ebenfalls dort vertreten: der von Warburg Pincus übernommene kleinere Pool Maxpool und der Schnittstellendienstleister Zeitsprung. An der Spitze der Holding sollen mindestens ein Netfonds-Vorstand sowie ein Vorstand von Blau Direkt stehen, die gemeinsam die zukünftige Strategie verantworten.

Das Private-Equity-Haus Warburg Pincus verwaltet insgesamt mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Es hält rund 215 Unternehmen in seinem Portfolio - demnächst auch Netfonds.

Das Angebot von Warburg Pincus an die Netfonds-Aktionäre klingt verlockend: 78,25 Euro je Aktie und damit eine Prämie von 78,3 Prozent auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs. Anschließend soll Netfonds vollständig von der Börse genommen werden.

„Längerer Prozess“

In einem Schreiben an seine Vertriebspartner verweist Netfonds unter anderem auf die umfangreichen Prozesse, die der Pool als börsennotiertes Unternehmen zu durchlaufen hatte: „Als 'kleiner Player' am Aktienmarkt haben wir einen recht großen Aufwand, um alle Anforderungen zu erfüllen, die mit der Börse zusammenhängen.“ Diese Mühen sollen mit dem Einstieg von Warburg Pincus nun wegfallen. „Investoren wertschätzen uns in einer anderen Weise, wie es die Börse tut“, heißt es von Netfonds.

Netfonds-Vorstand Christian Hammer erklärt im Gespräch mit DAS INVESTMENT: „Die Entscheidung des Verkaufs an Warburg Pincus ist Ergebnis eines längeren Prozesses.“ 2021 war der langjährige Poolchef Karsten Dümmler aus dem Vorstand in den Aufsichtsrat von Netfonds gewechselt. In der Folge wollte Dümmler auch seine Anteile veräußern. Bereits seit rund eineinhalb Jahren habe man überlegt, wie die Anteilsstruktur an Netfonds zukünftig aussehen solle. Strategische Anfragen habe Netfonds lange abgelehnt – bis die Perspektive eines Joint Ventures mit dem versicherungsstarken Blau Direkt den Hamburgern zunehmend attraktiv erschien.

Warburg Pincus habe dem Netfonds-Management „eine überzeugende Vision präsentiert“, die Zusammenarbeit passe sowohl inhaltlich als auch menschlich, heißt es in der Mitteilung. Hammer sagt: „Als Schwestergesellschaft sich mit einem Pool zu vereinen, der eine der größten Versicherungsplattformen hat, und Synergien zu finden – das ist schon spannend.“

Marktführerschaft in Reichweite

Aus Sicht der Marktstruktur ist das Gewicht des entstehenden Verbunds bemerkenswert. Netfonds und Blau Direkt würden als Schwestergesellschaften zur Nummer eins am deutschen Poolmarkt werden – und den bisherigen Primus Fonds Finanz noch deutlich übertrumpfen. Nach den letzten verfügbaren Daten der „Cash“-Maklerpool-Hitliste für 2024 wies Netfonds 237 Millionen Euro Gesamtumsatz aus, mit knapp 49 Millionen Euro Rohertrag. Blau Direkt kam im selben Zeitraum auf 251 Millionen Euro Umsatz und 48 Millionen Euro Rohertrag. Gemeinsam kündigen die Unternehmen an, über 550 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften zu wollen. Zum Vergleich: Fonds Finanz meldete für 2024 insgesamt 341 Millionen Euro Umsatz und knapp 77 Millionen Euro Rohertrag.

Im Gespräch mit DAS INVESTMENT bestätigt Hammer die Ambitionen: „Das wird eine sehr große Einheit werden – und es soll perspektivisch auch die maßgebliche Plattform in Deutschland sein.“

Die Aufstellung ist dabei ausdrücklich komplementär gedacht: Netfonds bringt seine Stärken im Investmentbereich, bei der Regulatorik und in der hauseigenen Technologieplattform Finfire ein; Blau Direkt steuert seine Erfahrung im Versicherungsbereich und bei Automatisierungsprozessen bei. Bislang hatte Blau sein Investmentgeschäft über den Erftstädter Pool Fondsnet abgewickelt – das dürfte damit enden. Auch die Blau-Direkt-Bestandsübertragungstochter Tjara soll Teil der strategischen Überlegungen sein; Netfonds könnte auch von dem Tjara-Nachfolgekonzept profitieren.

Die Netfonds-Übernahme befindet sich aktuell noch in einem frühen Stadium. Mehrere Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen – neben der Bafin auch die Schweizer und die Liechtensteiner Aufsichten, da Netfonds für Tochterunternehmen Lizenzen dieser Länder hält. Bis zum anvisierten Go rechnet Hammer mit sechs bis zwölf Monaten.

Komplementäre Expertise

Wie es dann weitergeht? Hammer gibt sich zurückhaltend: Die genaue Zusammenarbeit könne man erst später abstimmen. Dennoch gibt es bereits konkrete Ideen. Netfonds könnte standardisierte Vermögensverwaltungen in den Verbund einbringen – für fällige Versicherungsverträge oder Investmentangebote rund um das geplante Altersvorsorgedepot. „Netfonds war schon bei depotbasierten Riester-Verträgen einer der größten Abwicklungsdienstleister. Auch das Altersvorsorgedepot wird den Depotcharakter haben“, erinnert Hammer. „Wir alle könnten von innovativen Lösungen profitieren.“

Strategisch könnten beide Häuser ihre IT-Kapazitäten bündeln und gemeinsam in KI-Anwendungen investieren. Blau-Direkt-Chef Ait Voncke hatte kürzlich erklärt, Blau wolle das „Betriebssystem der Branche“ definieren – mit besonderem Fokus auf KI-Agenten, die aktiv Aufgaben in der Maklerverwaltung übernehmen. Netfonds formuliert es im Partnerbrief nüchterner: Man verfolge „einen ähnlichen Ansatz beim Einsatz von KI für Automatisierungsprozesse“ wie Blau Direkt. Ob daraus eine echte gemeinsame IT-Strategie wird, bleibt abzuwarten – die Stoßrichtung ist jedenfalls dieselbe.

Wichtig ist den Hamburgern: Netfonds soll auch unter dem Dach des Investors eigenständig bleiben – mit gewohnter Marke, Standort Hamburg und eigener Unternehmenskultur. Auch das Netfonds-Management soll in Führungsverantwortung bleiben. „Wir haben uns gewisse Dinge vertraglich zusichern lassen“, sagt Hammer. Die 53 Prozent, die die Mitglieder des Netfonds-Vorstands und des Aufsichtsrats bislang halten, sollen zunächst an Warburg Pincus gehen – mit rund 40 Prozent wolle man sich dann an der gemeinsamen Holding beteiligen.

Die Reaktionen: Glückwünsche und Heuschrecken-Bedenken

In der Branche löste die Nachricht gemischte Reaktionen aus. Bei Netfonds selbst meldeten sich nach der Bekanntgabe viele Maklerpartner: „Da gab es alles – viele Glückwünsche, aber auch Fragen. Wesentlich ist für die meisten, dass die Netfonds-Mannschaft an Bord bleibt“, berichtet Hammer.

Ausdrücklich skeptisch äußerte sich Fondskonzept-Chef Hans-Jürgen Bretzke. Auf Linkedin kommentierte er: „Während derzeit viele Marktteilnehmer ihre Unternehmen an Private Equity verkaufen und ihre Zukunft im schnellen Exit sehen, glauben wir weiterhin an unternehmerische Verantwortung, Kontinuität und echte Unabhängigkeit.“ Fondskonzept soll in Familienhand bleiben, kündigt er an.

Stefan Schmitt, Chef von Inno Invest und damit Wettbewerber im Haftungsdach-Segment, äußert eine häufig gehörte Sorge: Die Belange der angebundenen Berater könnten zu kurz kommen. „Für viele von ihnen ist eine Plattform nicht einfach ein Dienstleister, sondern ein langfristiger strategischer Teil ihres eigenen Geschäftsmodells.“ Statt der angekündigten Plattform-Strategie mit KI- und Datenmodellen könnte es dem Investor weniger um Visionen als um einen profitablen Weiterverkauf gehen: „Kostensenkungen, Mitarbeiteranpassungen und steigende Preise für angebundene Partner dürften dafür der wahrscheinlichere Hebel sein als der prognostizierte Markterfolg.“

Weitaus weniger dramatisch sieht es Norman Wirth, Chef des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW und damit Vertreter der Vermittlerseite: PE-Investoren achteten in der Tat häufig stark auf Wachstum, Effizienz und Technologisierung. Bessere Technik und effizientere Prozesse könnten jedoch die unabhängigen Vermittler auch stärken. Entscheidend seien vor allem breiter Marktzugang, neutrale Analysetools und die Freiheit bei der Produktauswahl. Wenn diese Grundpfeiler gegeben seien, sei die Eigentümerstruktur eines Pools nachrangig, findet Wirth.

Was Makler wirklich wollen – und was sie fürchten

Was Makler von einem Pool erwarten – und was sie zum Wechsel bewegt – zeigt die Asscompact-Award-Studie „Pools & Dienstleister“, durchgeführt im Januar 2026, für die Vermittler aus der Finanz- und Versicherungsbranche befragt wurden. Demnach wünschen sich Makler von einem Pool vor allem fachkundige Ansprechpartner (39 Prozent) und die Wahrung ihrer Unabhängigkeit (36 Prozent) – gefolgt von einem leistungsfähigen Maklerverwaltungsprogramm (28 Prozent).

Dass Makler jedoch auch befürchten, einige dieser Punkte könnten durch einen Investoreneinstieg unter Druck geraten, spiegelt sich in den genannten Risiken wider: 39 Prozent der Befragten betrachten ihre eigene Abhängigkeit von einem Pool als ihr größtes Risiko, 31 Prozent nennen explizit die Übernahme ihres Pools durch Investoren. Kündigen Makler eine Poolanbindung, so tun sie das am häufigsten, weil sie mit dem Service unzufrieden sind (34 Prozent), gefolgt von schlechten Erfahrungen und fehlendem Vertrauen (29 Prozent).

Für den zukünftigen Netfonds-Blau-Direkt-Verbund ist das eine wichtige Botschaft: Die Bedürfnisse der Makler-Kunden lassen sich nicht flexibel zurechtbiegen - und es herrscht ein Gutteil Skepsis gegenüber Private-Equity-Konstrukten vor.

Was die Erfahrungen anderer Pools lehren

Ein Blick auf die Pools, die bereits unter PE-Dach arbeiten, zeigt: Die Bedenken haben teils eine reale Grundlage. Als HG Capital bei Fonds Finanz einstieg, beeilten sich Poolchef Norbert Porazik und Co-Chef Markus Kiener zu versichern, HG sei keine „Heuschrecke“, sondern vielmehr eine sorgende „Honigbiene“. Seither wurde auch tatsächlich umfangreich bei Fonds Finanz investiert – in KI-gestützte Maklerverwaltung, weitere Automatisierungen und eine Vermögensverwaltungs-Plattform.

Doch Insider berichten auch von Spannungen: Das Verhältnis zwischen Porazik und Investorenvertretern soll nicht immer reibungslos gewesen sein, angeblich wegen unterschiedlicher Compliance-Vorstellungen – was Porazik allerdings vehement bestritt. Außerdem gibt es wiederkehrende Gerüchte, dass nach dem Einstieg von HG vermehrt Mitarbeiter entlassen würden.

Bei Blau Direkt beschwerten sich Makler zeitweise über ein unpersönliches Ticket-System bei Anfragen – inzwischen hat Blau nach eigenen Angaben nachgebessert. Auffällig waren zudem die schnellen Führungswechsel: Nach dem Abtreten der Gründer Oliver Pradetto und Lars Drückhammer folgten in kurzer Abfolge zwei CEOs: Kai-Uwe Laag und Ait Voncke; mit Oliver Lang verließ Ende 2024 eine weitere bekannte Führungsfigur das Unternehmen. Überzeugende Erklärungen vonseiten des Pools blieben aus.

Was passiert nach einem Exit?

Hinzu kommt eine Frage, die die gesamte Branche beschäftigt: Was passiert nach einem Exit? Der übliche Investitionshorizont von Private-Equity-Firmen beträgt fünf Jahre – für HG Capital bei Fonds Finanz läuft diese Frist bereits Ende dieses Jahres ab. Eine Möglichkeit, die unter PE-Investoren zunehmend populär wird: der sogenannte Continuation-Fonds, bei dem der Investor die Anteile nicht verkauft, sondern in eine neue eigene Fondsstruktur überführt. Ein Portfolio-Unternehmen kann so zwar im vorgesehenen Zeithorizont verkauft werden, aber dennoch unter dem Dach des Investors bleiben.

Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass der Investor bei einer solchen Transaktion sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite sitzt – mit entsprechendem Interessenkonflikt.

Netfonds-Chef Hammer sagt: Man habe sich im Vorfeld erkundigt, wie es Unternehmen ergangen sei, die bereits Teil des Portfolios des Investors sind. „Von dort haben wir viele positive Rückmeldungen erhalten.“ Sorgen macht sich Hammer nach eigenem Bekunden nicht. Über die Aussichten unter dem Dach von Warburg Pincus und die Frage nach dessen etwaigem Ausstieg sagt er: „Wir planen langfristig und wollen die Chancen entwickeln und heben. Es gibt keinen konkreten Zeitpunkt.“

Interessant: Hammer hält für die Zukunft auch einen erneuten Börsengang für möglich – ein ebenfalls gängiges Szenario für den Ausstieg von Private-Equity-Investoren. Der Poolchef will jedoch verstanden wissen: „Dann aber mit der nötigen Relevanz.“

Letztlich ist zu bedenken: Es ist noch nicht lange her, dass PE-Investoren in deutsche Maklerpools zu investieren begannen. Den Fall, dass ein solches Investment verkauft, an die Börse gebracht oder in einen anderen Fonds verschoben wurde, gab es schlicht noch nicht.

Ist er das jetzt, der Superpool?

Ob mit dem Kauf von Netfonds und dessen Bündelung mit Blau Direkt nun der vor Jahren prognostizierte Superpool ersteht? Die Konturen zeichnen sich jedenfalls ab. Mit einem kombinierten Umsatz von über 550 Millionen Euro, komplementären Stärken in Investment und Versicherung und einem finanzstarken Investor im Rücken hätte der entstehende Verbund das Zeug zur dominanten Plattform im deutschen Maklermarkt.

Doch ob aus dem strategischen Versprechen auch gelebte Realität wird, hängt von Fragen ab, die noch offen sind: wie eng die Zusammenarbeit zwischen Netfonds und Blau Direkt tatsächlich wird, wie sich der Investor langfristig verhält – und ob die angebundenen Makler am Ende wirklich besser dastehen als zuvor. Die Antworten dürften sich in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen.