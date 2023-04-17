Finanzierungsgeschäft gebündelt Netfonds startet neues Tochterunternehmen

Der Hamburger Dienstleister für den Finanzvertrieb Netfonds hat einen neuen Ableger gegründet. Unter der Marke NCS soll das Finanzierungsgeschäft für Partnervermittler gebündelt werden.

Die Netfonds-Gruppe, Hamburger Servicegesellschaft für den Finanzvertrieb, bekommt eine neue Unternehmenstochter. In der frisch gegründeten Gesellschaft NCS Netfonds will das Unternehmen das Finanzierungsgeschäft für seine angeschlossenen Partner bündeln. Mit vollständigem Namen heißt der neue Unternehmenszweig „NCS Netfonds Credit Service GmbH“.

Kooperation mit VB Select

Das Angebot ist in Zusammenarbeit mit VB Select entstanden, das neben Mehrheitseigner Netfonds ebenfalls an NCS Netfonds beteiligt ist. Mit dem Beraternetzwerk VB Select habe man auf dem Gebiet Finanzierungen bereits seit acht Jahren zusammengearbeitet, heißt es von Netfonds. Nun wolle man das Geschäft ins eigene Unternehmen holen und es unter dem Markennamen Netfonds weiterführen.

Geschäftsführer von NCS Netfonds ist der auf Finanzierungen spezialisierte VB-Select-Profi Dirk Kretzschmar. Zusammen mit Mandy Hoffmann, die in der Partnerbetreuung von Netfonds tätig ist, soll er den neuen Geschäftszweig in der Firmengruppe etablieren.

NCS in Netfonds-Plattform Finfire integriert

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Der Bereich Finanzierungen „ergänzt neben den Säulen Investment (34f und Haftungsdach) und Versicherung den 360-Grad-Gedanken unserer Finfire-Beraterplattform“, erläutert Christian Hammer, Geschäftsführer des gruppeneigenen Haftungsdachs NFS Netfonds. Sämtliches Finanzierungsgeschäft soll jetzt auch über die hauseigene Plattform abwickelbar sein. „Wir bieten dafür drei Lösungsansätze für die Berater an: Tippgebergeschäft, Abwicklung über Baufinanzierungsexperten und Pooling zur Konditionsbündelung oder -verbesserung“, erläutert Hammer.

Als Maklerunternehmen mit eigener Zulassung habe NCS Zugriff auf Angebote von rund 600 Banken.