Das Netfonds-Tochterunternehmen GSR übernimmt zwei deutsche und einen Schweizer Fondsinitiator. Das administrierte Fondsvolumen wächst dadurch auf mehr als 650 Millionen Euro.

GSR, Tochterunternehmen der börsennotierten Hamburger Gesellschaft Netfonds, hat Kaufverträge zum Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile beziehungsweise Aktien an zwei Fondsinitiatoren unterzeichnet, wie Netfonds in einer aktuellen Mitteilung berichtet.

Zudem habe GSR auch einen Schweizer Fondsinitiator erworben, der als lizenzierter Portfoliomanager in der Schweiz zugelassen sei. Dabei könnte es sich um das Schweizer Unternehmen Arve Asset Management handeln, berichtet das Branchenportal Fundview.

Mit dem Zukauf will sich die Netfonds-Gruppe in Zukunft auch auf den Schweizer Markt vorwagen. Das Hamburger Unternehmen, das Dienstleistungen für den B2B-Finanz- und Versicherungsvertrieb anbietet, darunter einen Maklerpool und ein Haftungsdach betreibt, will seinen angeschlossenen Fondsberatern den vertrieblichen Zugang zur Schweiz ebnen.

GSR: Administriertes Fondsvolumen steigt auf über 650 Millionen Euro

Die vereinbarten Kaufpreise entsprechen „den von Netfonds kommunizierten Bewertungsmultiples für Bestandsübernahmen“, wie das Unternehmen mitteilt. Die genaue Summe teilt Netfonds jedoch nicht mit. Durch die drei Akquisitionen erhöhe sich das von GSR administrierte Fondsvolumen um über 180 Millionen Euro auf insgesamt mehr als 650 Millionen Euro.

Sechs Fondsinitiatoren soll GSR bislang schon unter das eigene Dach gebracht haben. Man wolle durchaus nicht nur organisch wachsen, sondern auch über Zukäufe, verrät Netfonds in seiner Mitteilung.

Finanziert habe man den aktuellen Erwerb aus Eigenmitteln sowie aus Mitteln einer von Netfonds emittierten Anleihe: Im vergangenen Dezember hatte Netfonds eine Anleihe im Volumen von 15 Millionen Euro begeben und diese im April dieses Jahres noch einmal um 7,5 Millionen Euro aufgestockt. Die Anleihe hat einen Zinssatz von 7 Prozent und läuft bis 2029.

Den aktuellen Zukauf der GSR betrachtet Netfonds dabei nur als eine Etappe - man wolle noch weiter expandieren, das verwaltete Vermögen dabei deutlich ausbauen und sei auch schon in Gesprächen dazu, sagte GSR-Geschäftsführer Alpay Ece gegenüber Fundview.

Netfonds in Zahlen

Die Netfonds-Gruppe hat sich auf B2B-Dienstleistungen für den Finanz- und Versicherungsvertrieb spezialisiert. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoumsatz von über 260 Millionen Euro und Nettoerlösen zwischen 52 und

54 Millionen Euro, wie Netfonds Ende August in Aussicht stellte. Den Maklerbund und Fondsinitiator GSR hatte Netfonds im Jahr 2020 mehrheitlich erworben.

Die Summe der insgesamt über die gesamte Netfonds-Gruppe administrierten Assets bezifferte das Unternehmen im Januar dieses Jahres auf 28,3 Milliarden Euro.