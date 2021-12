Netfonds' Top-Seller-Fonds: Ethna Aktiv E an der Spitze und drei Mal Carmignac

Der Carmignac Sécurité (A0DP51) belegt den dritten Rang in der Liste der beliebtesten Fonds. Ein weiterer Fonds aus dem Hause Carmignac – der Carmignac Investissement (A0DP5W) – landet auf Platz sieben (zu den Top-Seller-Listen). Der Ethna-Aktiv E steht aktuell in drei von DAS INVESTMENT.com veröffentlichten Top-Seller-Listen auf dem ersten Platz und ist damit drauf und dran, dem Patrimoine als beliebtesten Fonds der vergangenen Monate den Rang abzulaufen.Zu den Aufsteigern zählt auch der M&G Global Basics (797735). Neu dabei in der Top 10 von Netfonds ist er momentan bereits in drei Top-Seller-Listen vertreten.