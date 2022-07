Für neue Dienstleistungen Netfonds und VB Select schließen Überkreuzbeteiligung

Die Beraterplattform Netfonds und das Beraternetzwerk VB Select haben eine Überkreuzbeteiligung beschlossen. Dabei werden 50,1 Prozent der Aktien der VB Select im Zuge einer Sachkapitalerhöhung in Netfonds eingebracht. Die VB Select erhält im Gegenzug Aktien an der Beraterplattform. Beide Unternehmen arbeiten im Bereich der Wertpapieranlagen seit mehr als zwölf Jahren zusammen. Durch das Wachstum der vergangenen Jahre sind die VB Select-Berater zum größten Partner im Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Services (NFS) geworden.



Mit der Überkreuzbeteiligung soll die Zusammenarbeit auf weitere Dienstleistungsbereiche unter Nutzung der Finfire Plattform von Netfonds ausgebaut werden. In einem ersten Schritt möchte die Netfonds Gruppe mit der neuen Tochtergesellschaft NCS Netfonds Credit Service (NCS) ein zusätzliches Dienstleistungsangebot im Bereich der Finanzierungs-Services anbieten. Das neue Unternehmen NCS nutzt die bestehende Infrastruktur der VB Select und der Netfonds Gruppe, um die Dienstleistung im eigenen Beraterkreis zu etablieren.