Netfonds-Vorstand Christian Hammer über den Zusammenschluss mit Blau Direkt unter dem Dach von Warburg Pincus – und warum er darin die Chance sieht, Marktführer zu werden.

Christian Hammer ist seit mehr als 20 Jahren für Netfonds tätig, seit Dezember 2025 ist der langjährige Geschäftsführer des Haftungsdachs NFS Netfonds gleichzeitig auch in den Vorstand der Gesamt-Gruppe aufgerückt.

Der Private-Equity-Investor Warburg Pincus will die Hamburger Netfonds übernehmen und unter einem Dach mit Blau Direkt vereinen. Der entstehende Verbund soll auf mehr als 550 Millionen Euro Umsatz kommen, er würde damit den bisherigen Marktführer Fonds Finanz klar überflügeln.

Im Interview erklärt Netfonds-Vorstand Christian Hammer, warum er den Schritt als Chance sieht, was sich das Netfonds-Management vertraglich zusichern ließ – und wie er sich die Zukunft der Poollandschaft in Deutschland vorstellt.

DAS INVESTMENT: Herr Hammer, wie lange waren Sie vor der jüngst kommunizierten Übernahme mit Warburg Pincus schon in Verhandlungen?

Christian Hammer: Einige Monate waren es schon, so eine Entscheidung trifft man ja nicht plötzlich. Wir haben seit etwa eineinhalb Jahren überlegt, wie es weitergeht: Wir hatten einen großen Investor, unseren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Karsten Dümmler, der Anteile an Netfonds zurückgegeben hat, inklusive Anteile von Family and Friends. Diese wollten wir neu platzieren.

Gleichzeitig haben wir immer wieder strategische Anfragen bekommen. Lange dachten wir, dass ein Einstieg eines Investors für uns kein Thema ist. Aber über die Monate kommt man zu dem Entschluss, dass das eine oder andere vielleicht doch ganz spannend sein könnte. Gerade ein Joint Venture mit einem Pool, der eine der größten Versicherungsplattformen hat. Sich zu vereinen mit so einem Unternehmen als Schwestergesellschaft, um Synergien zu finden, das ist schon spannend.

Blau Direkt hat seine Investment-Abwicklung bisher über Fondsnet gemacht. Wird das nun zukünftig über die Netfonds-Plattform Finfire laufen?

Hammer: Das kann ich momentan noch nicht sagen. Gerade ist erst das Angebot an die Aktionäre gestartet. Wir von der Geschäftsführung und vom Aufsichtsrat haben zugesagt, unsere 53 Prozent der Anteile an Warburg Pincus abzugeben. Und es wird wohl noch den einen oder anderen Anleger geben, der das Angebot von Warburg Pincus annimmt. Das ist ein sehr gutes Angebot, daher gehe ich davon aus, dass dort auch eine Mehrheit gefunden wird.

Dann müssen noch die Aufsichtsbehörden zustimmen. Beim Übergang von mehr als 10 Prozent der Anteile muss nicht nur die Bafin, sondern in unserem Fall auch die Liechtensteiner Aufsicht eingeschaltet werden – für NFS Capital, das auch eine liechtensteinische Lizenz hat. Mit einer anderen Gesellschaft haben wir auch eine Schweizer Lizenz, die dortige Aufsicht muss also auch zustimmen. Das dauert erfahrungsgemäß zwischen sechs und zwölf Monaten. Erst ab dann kann man sich überlegen, was beide Seiten sinnvollerweise zusammen machen können.

Bisher waren Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich an Netfonds beteiligt. Sind Sie dann zukünftig komplett draußen?

Hammer: Wir bringen unsere Aktien ein und werden uns dann an der neuen Holding beteiligen, mit 40 Prozent plus.

“ Über die Monate kommt man zu dem Entschluss, dass einiges doch ganz spannend sein könnte.

Wie stellen Sie sich die zukünftige Zusammenarbeit mit Blau Direkt vor?

Hammer: Was wir auf jeden Fall machen wollen: unsere Vermögensverwaltungslösungen ausreichen. Versicherungsberater sind nicht in jedem Fall auch investmentaffin. Es könnte interessant sein, für fällige Versicherungsverträge auch Investmentbausteine zu haben. Für die verschiedenen Risikoklassen könnten wir standardisierte Vermögensverwaltungslösungen anbieten, die sich sehr leicht einsetzen lassen. So etwas könnte ich mir als einen Baustein vorstellen.

Bald soll politischerseits auch das Altersvorsorgedepot kommen. Dort ist vorstellbar, dass wir auch Investment-Lösungen anbieten werden. Es wird zwar auch Versicherungslösungen geben, aber das Thema wächst ja jetzt insgesamt mehr in den Investmentbereich hinein. Netfonds war schon bei depotbasierten Riester-Verträgen einer der größten Abwicklungsdienstleister. Auch das Altersvorsorgedepot wird unter anderem den Depotcharakter haben, und wir alle könnten von innovativen Lösungen profitieren. Das können erste Lösungen sein, wo man möglicherweise Synergien heben kann.

Wenn ein Investor kommt, will er den Unternehmen vermutlich nicht so lange Zeit lassen, sich zu beschnuppern. Der will doch bestimmt schnell „Butter bei die Fische“ sehen.

Hammer: Ich glaube, dass schon ein gewisser langer Atem dabei ist. Wir haben uns gewisse Dinge auch vertraglich zusichern lassen. Zum Beispiel, dass der Name Netfonds bestehen bleibt und auch der Standort Hamburg. Insofern denke ich, dass wir uns hier und da parallel nähern werden. Aber es wird auf keinen Fall so sein, dass gleich alles zusammengeworfen wird.

Haben Sie schon viele Rückmeldungen von ihren Beratern bekommen?

Hammer: Ja, viele. Wir haben natürlich als erstes die Mitarbeiter informiert, damit alle im Bilde sind. Das kam gut an, wobei natürlich auch immer ein paar erstaunte Gesichter dabei sind. Und ähnlich ist es auch bei den Partnern. Da gab es vieles, von Glückwünschen bis hin zu Bedenken, dass ein Private-Equity-Investor natürlich gewisse Laufzeiten der Weiterveräußerung im Kopf hat.

Also gab es Bedenken wegen der sprichwörtlichen „Heuschrecke“, die da kommen könnte. Was meinen Sie denn - kommt eine Heuschrecke?

Hammer: Ich sehe das nicht so. Da kommt Private Equity. Wir haben uns über Warburg Pincus informiert und haben auch Bekannte gefragt, die bereits Teil von Fonds des Investors sind. Von dort haben wir positives Feedback erhalten. Wir sehen das also als gute Partnerschaft, um weiter zu skalieren. Warburg Pincus sucht gute Unternehmen, die sie weiter skalieren können. Dadurch haben wir in Zukunft ein viel besseres Funding, um die Zukunft auch aktiv gestalten zu können.

Es gibt natürlich immer einige, die sagen: Ich weiß nicht, ob ihr in zwei bis drei Jahren noch die gleichen seid. Das kann man auch nicht von heute auf morgen ausräumen, sondern man muss sehen, wie es sich gemeinschaftlich entwickelt. Das wird die Zeit zeigen. Ich sehe es aber sehr positiv.

Skalieren funktioniert oft über Personalabbau. Man hört es zum Beispiel von Fonds Finanz, wo als Investor HG Capital eingestiegen ist. Ist das bei Netfonds auch geplant?

Wir setzen auf unser Team und wollen gemeinsam die neuen Möglichkeiten erschließen – mit den gewohnten Ansprechpartnern. Und wir haben uns vertraglich abgesichert, dass das Netfonds-Management an Bord bleibt. Warburg sucht Qualitätsunternehmen mit Wachstumsperspektive. Dafür braucht man auch weiterhin gutes Personal.

Neben Blau Direkt ist auch der Maklerpool Maxpool unter dem Dach von Warburg Pincus.

Hammer: Maxpool nutzen die Software von Blau Direkt. Sie sind auch mehr ein Vertriebsarm im Bereich Versicherungen und weniger im Bereich Investment aktiv. Wobei man zu der geplanten gemeinsamen Holding sagen muss: Da gibt es keine operative Obergesellschaft, die die Fäden in der Hand hält und sagt: Wir haben hier eine gemeinsame Plattform-Technologie. Sondern es sind Schwestergesellschaften, die die Technik, verschiedene Lösungen und Business-Modelle haben.

Netfonds hat mit Max Conrad und André Baalhorn erst kürzlich zwei Versicherungsexperten ins Unternehmen geholt, um den Bereich weiter auszubauen. Hatten Sie dabei schon die Übernahme durch Warburg Pincus im Blick?

Hammer: Nein, es ging uns generell darum, dass wir den Versicherungsbereich stärken, konsolidieren und neu aufbauen wollten. Und da hatten wir Conrad und Baalhorn nach dem Weggang von Oliver Kieper vor drei Jahren nun zu uns geholt. Wir verfolgen ja weiterhin einen 360-Grad-Ansatz. Dazu gehört auch, Versicherungsbestände bei uns zu bündeln.

Andererseits werden wir zukünftig bestimmt auch anbieten, dass Partner, die ihre Bestände bei Blau Direkt halten, diese in speziellen Bereichen auch über die Finfire-Plattform führen können. Aber das ist Zukunftsmusik.

“ Es soll DIE Plattform in Deutschland werden, das Beste aus allen Bereichen.

Kann man es sich dann so vorstellen, dass die eine Plattform an die andere andockt, also die Ameise von Blau Direkt an Finfire und umgekehrt?

Hammer: Ja genau. Dort, wo Schnittstellen da sind. Aber diese Gespräche sind noch nicht geführt worden.

Aus Netfonds plus Blau Direkt unter gemeinsamem Dach soll ein Riese am deutschen Poolmarkt werden – 500 Millionen Euro Umsatz. Damit würden Sie die bisherige Nummer 1, Fonds Finanz, übertrumpfen.

Hammer: Das wird schon eine große Einheit – und es soll auch DIE Plattform in Deutschland werden. Das Beste aus allen Bereichen.

Hatten Sie auch mit dem Fonds-Finanz-Investor HG Capital gesprochen?

Hammer: Über die Jahre hat jeder schon mal mit uns gesprochen.

Und direkt im Vorfeld? Also kam die Nachricht über die Netfonds-Übernahme auch dort überraschend?

Hammer: Wir sind ja börsennotiert, daher müssen wir mit solchen Dingen vertraulich umgehen. Ich denke, dass man es auch dort aus der Presse erfahren hat.

Ist dieser Zusammenschluss zwischen Netfonds und Blau nun der Super-Pool, der vor einigen Jahren prognostiziert wurde?

Hammer: Perspektivisch wollen wir die Plattform Nr. 1 werden, aber jeder mit seiner Marke. Und wie es sich weiterentwickelt, wird die Zukunft zeigen. Es gibt keine weiteren Überlegungen, wie es genau funktionieren soll.

Wie wird der deutsche Maklerpool-Markt in fünf Jahren aussehen?

Hammer: Ich denke, dass sich die Technik noch weiterentwickelt, so dass wir technisch noch besser miteinander harmonieren können. Jeder natürlich in seinem jeweiligen Bereich. Dinge werden sich besser und effizienter entwickeln lassen. Und wir werden sie durch Skalierung unseren Partnern auch viel effizienter zur Verfügung stellen können. Wenn unsere Technologie und die von Blau Direkt noch miteinander vernetzt werden, wird das schon ein wesentlicher Gewinn für die Partner: Sie gewinnen Kompetenzen in verschiedenen Bereichen.

Das war bisher ja immer die Schwierigkeit für Pools – zu sagen: Ich bin in allen Bereichen gut. Jetzt besteht hier die Chance, diese 360-Grad-Betrachtung auch wirklich zu leben, Marktführer zu werden oder zumindest nahe dran zu sein. Der Markt möchte diese 360-Grad-Sicht ja haben. Dass der Kunde alles bei ihm sehen kann und er nicht alle möglichen Anbindungen dafür braucht, sondern dass sich alles über eine Anbindung abwickeln lässt.

“ Es ist schon ein Verdrängungswettbewerb.

Und mit Blick auf die anderen Wettbewerber – wie wird die Poollandschaft aussehen?

Hammer: Das ist schon ein Verdrängungswettbewerb. Technik spielt eine große Rolle, und für Technik braucht man Geld. Dieses Geld muss ein Pool auch erwirtschaften, so dass es auch wirtschaftlich für seine Partner ist, Geschäft bei ihm einzureichen. Und je mehr Partner angebunden sind, desto effizienter werden die Modelle.

Aktuell sind noch rund 30 Pools in Deutschland aktiv. Kann es sein, dass es mittelfristig nur noch ein, zwei oder drei sind?

Hammer: Entweder so oder die Pools nutzen eine große Plattform für ihr Geschäft. Ich kann mir vorstellen, dass es weiterhin Nischenanbieter geben. Sie machen Angebote in bestimmten Bereichen, aber die Großen machen das Hauptgeschäft.

Dann könnte vielleicht nur noch eine Handvoll Pools übrigbleiben?

Hammer: Davon gehe ich aus.

Wenn Sie zukünftig mit Blau Direkt eng zusammenarbeiten, sollte auch die Firmenkultur zueinander passen. Sind Sie auf einer Wellenlänge? Sie scheinen doch sehr unterschiedlich zu sein.

Hammer: Auf Führungsebene haben wir uns schon mehrfach ausgetauscht, das passt sehr gut. Von der Unternehmenskultur her ist es aktuell noch schwer zu bewerten. Jeder hat seine eigene Firmenkultur. Ob das irgendwann mal zusammenpasst, steht noch auf einem anderen Blatt. Das ist momentan aber überhaupt keine Fragestellung, insofern kann man das noch gar nicht beantworten.

Blau Direkt wurde 2022 übernommen. Man sagt, dass Private Equity einen Investmenthorizont von etwa fünf Jahren hat. Wird Blau also schon bald wieder verkauft – und Netfonds eventuell gleich mit?

Hammer: Da sehe ich zwei Szenarien. Auf der einen Seite kann Warburg Pincus das Investment auch verlängern, wenn sie es spannend finden. Auf der anderen Seite gibt es, wenn sie es spannend finden, auch die Möglichkeit, das Investment in einen neuen Fonds zu geben oder mit Relevanz über einen Börsengang wieder an die Börse zu bringen. Deswegen mache ich mir keine Gedanken um einen möglicherweise kurzfristigen Exit. Ich glaube, dass das eine längere Partnerschaft miteinander wird.

Kennen Sie die Geschichte der Helmsauer-Gruppe? Dort gab es nach dem Einstieg des Investors Nordic Capital in der Folge viel Streit. Jetzt haben die ehemaligen Inhaber ein Konkurrenzunternehmen gegen den Investor gegründet. Sehen Sie eine Gefahr, dass man sich in Ihrem Fall mal mit Warburg Pincus überwirft und den Verkauf bereut?

Hammer: Ich möchte nicht zu viel spekulieren. Wir haben tolle Ansprechpartner und alles, was wir bisher mitbekommen habe, ist positiv. Es bringt nichts, über Negativbeispiele zu spekulieren. Ich bin grundsätzlich dem gegenüber positiv eingestellt. Wir sehen es als Partnerschaft, aus der noch viele gute Ideen für neue Geschäftsfelder entstehen können, in denen wir weiterwachsen wollen.