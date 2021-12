Netfonds: Zwei neue Prokuristen

Sarah Lemke ist seit drei Jahren als Rechtsanwältin bei der Netfonds GmbH beschäftigt, sie verantwortet sämtliche rechtliche Belange der Netfonds GmbH und steht darüber hinaus den Vertriebspartnern der Netfonds unterstützend zur Seite.



Die 31-Jährige Anwältin berät zudem auch die Tochterfirma, die NFS Netfonds Financial Service GmbH, in Fragen zum Haftungsdach.



Ebenfalls Prokura erteilt worden ist Christian Hammer für die NFS Netfonds Financial Service GmbH. Der 35-Jährige war maßgeblich am Aufbau des Haftungsdaches beteiligt.



Als Vertriebsleiter ist er erster Ansprechpartner für die angeschlossenen Partner. Er verantwortet als Fonds- und Zertifikatespezialist den Einkauf von Finanzinstrumenten und gemeinsam mit Geschäftsführer Peer Reichelt auch den Gesamteinkauf im Geldanlagebereich für die Netfonds-Gruppe.