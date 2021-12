Netter Nebenverdienst: Autohändler wagen sich in den Finanzvertrieb

Der Anteil der Fahrzeugverkäufe, bei denen eine Versicherung angeboten wurde, legte zwischen 2007 und 2009 deutlich zu. So wurde 2007 in 63 Prozent aller Fälle eine Versicherung angeboten, 2008 bereits in 71 und 2009 in 80 Prozent aller Fälle. Der Vertriebserfolg bei Versicherungen konnte speziell bei Motorrad- und Wohnwagenhändlern gesteigert werden.Auch der Anteil der angebotenen Finanzierungen bei Neu- und Gebrauchtwagen nimmt stetig zu. Wurden 2008 bei 83 Prozent aller Neuwagenverkäufe Finanzprodukte angeboten, waren es 2009 bereits 86 Prozent. Im Gebrauchtwagen-Bereich stieg der Anteil der Verkäufe, bei denen der Kunde ein Finanzierungsangebot bekam, im selben Zeitraum von 78 auf 79 Prozent.Die Akzeptanz der Kunden, ein Finanzierungsangebot anzunehmen, ist hingegen deutlich geringer. Sie stagniert bereits seit Jahren bei rund der Hälfte der Neuwagen- und 43 Prozent der Gebrauchtwagenkäufer.Dem Optimismus der Autoverkäufer tut die schwache Kreditnachfrage jedoch keinen Abbruch. 42 Prozent aller Händler möchten im kommenden Jahr einen noch größeren Anteil ihres Ertrages durch den Vertrieb von Finanzprodukten erwirtschaften. Bei den markengebundenen Häusern liegt dieser Anteil bei 47 Prozent. Hemmnisse durch die neue Verbraucherkreditrichtlinie befürchten dabei nur die wenigsten.