Honorarberatung und Nettotarife gelten als Alternative zum Vertrieb auf Provisionsbasis. Doch eine Studie begründet den geringen Marktanteil vor allem mit fehlender Nachfrage.

Zentrales Argument für die Honorarberatung: Berater werden direkt vom Kunden bezahlt und erhalten keine Provisionen von Produktanbietern. Dadurch entfallen Interessenkonflikte, und es können die objektiv besten Produkte empfohlen werden, anstatt jene, die die höchste Provision zahlen.

Verbraucherschützer dürften diese Studienergebnisse nicht gefallen: Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Versicherungswissenschaft an der Universität zu Köln belegt: Nettotarife – also Versicherungen ohne einkalkulierte Provisionen – bleiben ein Randphänomen.

Seit fast zwei Jahrzehnten versucht die deutsche Politik, die Honorarberatung in der Versicherungsbranche zu etablieren. Das Versprechen: bessere Beratungsqualität, weil Vermittler nicht mehr von Provisionen der Versicherer abhängig sind, sondern vom Kunden direkt bezahlt werden. Öffentlich am stärksten setzen sich seit Jahren Verbraucherschützer für eine Abkehr von der Provisionsberatung hin zur Honorarberatung ein, um vermeintliche Missstände im Vertrieb abzustellen und faire Kostenmodelle zu fördern.

Die Realität scheint aber weiterhin anders auszusehen. Die Autoren Professor Matthias Beenken und Professor Heinrich R. Schradin haben im Januar 2026 25 Versicherungsunternehmen befragt. Ihr ernüchterndes Fazit: Der Neugeschäftsanteil von Nettotarifen liegt in der Lebensversicherung bei gerade einmal 6,5 Promille, also 0,65 Prozent. In der Krankenversicherung sind es 4,7 Promille und in der Kompositversicherung sogar nur 0,6 Promille. „Es handelt sich damit weiterhin um einen Nischenbereich", konstatieren die Forscher.

Die zentralen Begriffe

Die Autoren stellen fest. dass für den Begriff des Nettotarifs eine gesetzliche Klarstellung wünschenswert wäre. Die Studie wiederum definiert einen Nettotarif als „einen Tarif, der weder Provisions- oder Courtagekosten noch mit diesen im Zusammenhang stehende Kosten enthält". Anders als die frühere Definition des Bundesaufsichtsamts für das Versicherungswesen können Nettotarife durchaus Abschlusskosten enthalten – etwa für Verwaltungsaufwand. Entscheidend ist: Es sind keine Vermittlungsprovisionen eingepreist.

Unter Honorarberatung verstehen die Autoren die Beratung eines Kunden über Versicherungen gegen Honorar mit dem Ziel eines Beratungserfolgs. Die Honorarvermittlung hat dagegen einen Vermittlungserfolg zum Ziel, also den Abschluss einer Versicherung. Die Beratung wird hier zur unselbstständigen Nebenleistung. Seit 2018 können Versicherungsberater alternativ zu Nettotarifen auch Bruttotarife vermitteln, wobei der Versicherer dann mindestens 80 Prozent der enthaltenen Zuwendungen über fünf Jahre verteilt an den Kunden durchleiten muss.

Methodische Schwächen

Eine wohl zentrale Schwäche der Studie: Sie erfasst nur Nettotarife, die von Versicherern explizit als solche ausgewiesen werden. Versicherungsmakler können aber auch reguläre Bruttotarife vermitteln und separat Honorare oder Servicegebühren mit ihren Kunden vereinbaren – ohne dass dies in der Statistik als Nettotarif erfasst wird. Die Autoren erwähnen diese Problematik nur indirekt: „Die Honorarberatung im weiteren Sinn wird keineswegs nur von Versicherungsberatern ausgeübt, sondern auch von Versicherungsmaklern. Voraussetzung dafür ist ein Angebot an sogenannten Nettotarifen."

In der Studie heißt es: „In der Praxis setzen sich bei Versicherungsmaklern auch Mischmodelle aus Provision und sogenannten Servicegebühren durch." Diese Umsätze würden in der Nettotarif-Statistik nicht auftauchen, weil formal ein Bruttotarif vermittelt wurde. Das tatsächliche Volumen der Honorarvermittlung könnte also höher liegen als in der Studie ausgewiesen.

Vierte Untersuchung mit kleinerer Stichprobe

Die aktuelle Untersuchung ist die vierte ihrer Art. Bereits 2011, 2016 und 2021 hatten Beenken und Schradin das Nettotarifangebot deutscher Versicherer untersucht. Mit jetzt nur 25 teilnehmenden Versicherern, gegenüber 33 im Jahr 2021 und 44 im Jahr 2016, ist die Stichprobe deutlich geschrumpft und schmälert die Aussagekraft. Die Antworten repräsentieren nur einen Gesamtmarktanteil von 32,8 Prozent.

Dafür soll die Stichprobe eine große Bandbreite an Vertriebswegen abdecken: 82 Prozent der befragten Versicherer arbeiten mit Versicherungsmaklern, 71 Prozent mit Mehrfachvertretern, 59 Prozent mit Ausschließlichkeitsvertretern und 53 Prozent mit Direktvertrieben.

Angebot vorhanden, Nachfrage nicht

Das Kernergebnis der Studie ist eindeutig: Von den 25 befragten Versicherern bieten 13, also 52 Prozent, Nettotarife für die Honorarvermittlung an. Die Autoren stellen fest: „Damit ist demnach ein nennenswertes Angebot an Nettotarif-Anbietern zu verzeichnen." Sie verweisen zudem auf die Bafin, die in einer eigenen Untersuchung 2025 insgesamt 22 Versicherer als Anbieter identifiziert hatte – darunter auch sehr marktanteilsstarke Versicherer, die an der aktuellen Studie nicht teilgenommen haben.

Trotzdem ist die Zurückhaltung der Versicherer gegenüber der Honorarberatung groß. Nur wenige sehen laut Studie 1erbraucherschutz und Transparenz als Vorteile. Fast drei Viertel meinen, dass sich Honorarberatung vor allem für vermögende Kunden eignet. Und die Hälfte hält eine Honorar-Ordnung für sinnvoll, um Kunden zu schützen, die mit der Sache nicht so vertraut sind.

Zudem bleibt die Nachfrage minimal. Im Langzeitvergleich zeigt sich zwar, dass sich der Neugeschäftsanteil in der Lebensversicherung seit 2011 von 2,6 Promille auf 6,5 Promille mehr als verdoppelt hat – das absolute Niveau bleibt aber sehr niedrig. In der Krankenversicherung stieg der Anteil von praktisch null auf 4,7 Promille, in der Kompositversicherung ist er mit 0,6 Promille nahezu bedeutungslos.

Beste Chancen noch in der Lebensversicherung

Von den Anbietern, die detaillierte Angaben machten, bieten sieben Versicherer Nettotarife in der Lebensversicherung für Privatkunden an, fünf für Gewerbekunden und einer für Industriekunden. In der Krankenversicherung gibt es nur zwei Anbieter, und diese bedienen ausschließlich Privatkunden. In der Kfz-Versicherung bieten zwei Versicherer Nettotarife an, in der sonstigen Kompositversicherung sind es fünf.

Die Autoren erklären die Fokussierung auf die Lebensversicherung mit mehreren Faktoren: In dieser Sparte spiele die einmalige und oft recht hohe Abschlussprovision traditionell eine besondere Rolle. Zudem habe die Niedrigzinsphase die Attraktivität der Lebensversicherung gesenkt. „Es erscheint plausibel, dass die betroffenen Unternehmen im Wettbewerb um das wegbrechende Neugeschäft auch Marktnischen ansprechen", schreiben sie. In der Schadenversicherung biete hingegen die übliche laufende Provision keinen vergleichbaren Anreiz, durch ein Honorar ersetzt und abgesenkt zu werden.

Versicherer nehmen kaum Einfluss auf Honorargestaltung

Ein zentraler Kritikpunkt der Bafin, den die Studie aufgreift, lautet: Die Versicherungsunternehmen nehmen in der Regel keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie die Vermittler die Nettotarife verkaufen. Von den Anbietern, die dazu Angaben machten, greift nur ein Versicherer direkt über die Vermittlungszusage in die Höhe des Honorars, die Art des Honorars oder die Rückforderbarkeit ein. Ein bis zwei Versicherer nehmen indirekt über Dienstleister Einfluss, während acht bis neun Versicherer überhaupt keine Einfluss ausüben.

Die Bafin hatte 2025 kritisiert, dass Versicherer die Verantwortung für die Art und Weise, wie die Nettotarife vertrieben werden, bei den Vermittlern sehen. Die Finanzaufsicht befürchtet, dass die gesetzliche Stornohaftung unterlaufen werden könne und bei Gesamtbetrachtung von Versicherungsvertrag und separater Kostenvereinbarung kein angemessener Kundennutzen entstehe.

Die Studienautoren sehen diesen Konflikt differenziert: Einerseits sei die fehlende Einflussnahme nachvollziehbar, da die Vermittler autonom Verträge mit den Versicherungsnehmern verhandeln und durchsetzen. Eine Einflussnahme des Versicherers sei gerade nicht erwünscht. Andererseits müssten Versicherer Reputationsrisiken befürchten, wenn sie Honorarvermittlern freie Hand bei der Vereinbarung von Honoraren lassen. Ein verärgerter Kunde werde nicht streng zwischen dem Vermittler und dem Versicherer unterscheiden.

Versicherer bleiben skeptisch für die Zukunft

Ein weiteres Ergebnis: Die befragten Versicherer schätzen die Bedeutung von Nettotarifen auch für die Zukunft als gering ein. Auf einer Skala von eins, keine Bedeutung, bis sieben, sehr hohe Bedeutung, bewerten sie die aktuelle Bedeutung in der Lebensversicherung mit 1,8, in der Krankenversicherung mit 1,5 und in der Kompositversicherung mit 1,4. In fünf Jahren erwarten sie im Mittel für die Lebensversicherung einen Wert von 3,6, für die Krankenversicherung 2,5 und für die Kompositversicherung 2,0.

Auch das künftige Angebot soll kaum ausgebaut werden. Nur zwei Versicherer planen innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre ein Nettotarifangebot in der Lebensversicherung, ein Versicherer innerhalb der nächsten fünf Jahre. In der Krankenversicherung plant kein einziger Versicherer ein Angebot.

Reine Honorarberater eine verschwindend kleine Minderheit

Die Studie beleuchtet auch die Angebotsseite bei den Vermittlern anhand von Zahlen aus dem Vermittlerregister. Im Versicherungsbereich stehen zum 1. Januar 2026 insgesamt 331 Versicherungsberater 178.460 Versicherungsvermittlern gegenüber, was einem Anteil von 0,2 Prozent entspricht. Im Finanzanlagenbereich gibt es 350 Honorar-Finanzanlagenberater gegenüber 41.243 Finanzanlagenvermittlern, also 0,8 Prozent.

Die Autoren stellen fest: „Die verschiedenen Fördermaßnahmen wie Bezeichnungsschutz, Ausräumen von Markthindernissen durch geringes Angebot an Nettotarifen oder eine Förderung des Umstiegs vom Provisionsvermittler zum Honorarberater im Versicherungsbereich haben erkennbar keine wesentliche Veränderung dieser Situation herbeigeführt." Dabei hatte der Gesetzgeber 2018 sogar eine Übergangsregelung geschaffen: Provisionsvermittler, die zum Versicherungsberater wechseln, können ohne zeitliche Befristung bisherige Provisionsansprüche weiterhin annehmen.

Fazit: Keine Wettbewerbshindernisse mehr und neue Perspektiven

Beenken und Schradin ziehen ein klares Fazit: „Damit besteht nunmehr seit vielen Jahren ein umfassendes Angebot an Möglichkeiten für die Honorarberatung und Honorarvermittlung. Es gibt keine Hinweise auf entscheidende Wettbewerbshindernisse für den freien Wettbewerb zwischen der Provisionsvermittlung und der Honorarvermittlung." Trotz jahrzehntelanger politischer Förderung sei der Markt so klein, dass er sich nur für wenige, kleine Spezialanbieter lohnen dürfte.

Die Autoren verweisen auf die Vermutung, dass bislang von den Kunden zu wenig Nachfragedruck gegenüber den Vermittlern aufgebaut wird. Sie räumen jedoch ein, dass die Untersuchung verschiedene Forschungsfragen offen lässt: „Unklar ist, zu welchen Teilen das geringe Vermittlungsvolumen an Nettotarifen auf eine fehlende Nachfrage seitens der Kunden oder auf fehlendes Interesse der Vermittler zurückzuführen ist."

Die europäische Kleinanlegerstrategie, deren Trilog zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat Ende 2025 abgeschlossen wurde, könnte neue Impulse setzen. Ursprünglich hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, Provisionen vollständig zu verbieten, wenn ein Vermittler ungebunden berät. Die finale Fassung ist entschärft worden, könnte aber bei nationaler Umsetzung „erneut eine Diskussion über die Honorarberatung als Alternative zum Provisionsvertrieb auslösen", so die Autoren.