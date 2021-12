Netzwerken rund um die Wiesn Münchner Oktoberfest – beliebte Zeit für Investmentveranstaltungen

Fassanstich in München: Am Samstag hat mit dem traditionellen „O‘ zapft is“ Oberbürgermeister Dieter Reiter das Münchner Oktoberfest eröffnet. Das Volksfest, das noch bis zum 3. Oktober läuft, lockt jedes Jahr mehrere Millionen Besucher in die bayerische Landeshaupt. Allein am ersten Wochenende kamen laut Süddeutsche Zeitung rund 600.000 Besucher.

Auch viele Investmentgesellschaften und Finanzdienstleister laden zum Oktoberfest ein. Allerdings nicht einfach zum fröhlichen Umtrunk. Die Gesellschaften nutzen das Fest als Hintergrundereignis für eigene Investment-Veranstaltungen. Sie bieten Fortbildungen an oder stellen ihre Produkte vor – und laden ihre Gäste zum Abschluss noch auf die Wiesn ein.

DAS INVESTMENT hat sich in der Branche umgehört und präsentiert hier einige bekanntere Veranstaltungen.