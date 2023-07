Frisch aufgelegt Diese Fonds sind neu am Markt

Algebris Investments legt neuen Artikel-9-Fonds auf

Algebris Investments hat die Auflegung des Algebris Sustainable Bond bekannt gegeben. Das Fondsmanagement investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen. Das Anlageziel entspricht Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung und zielt auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Standards ab. Das Währungsrisiko des Fonds wird gegenüber der Basiswährung des Fonds (Euro) abgesichert.

ETP mit Schwerpunkt Inflationsschutz von Leverage Shares

Leverage Shares hat ein ETP auf Xetra gelistet, dessen Strategie sich auf den Inflationsschutz durch Anleihen konzentriert. Der ETP soll Anlegern die Möglichkeit bieten, die Turbulenzen auf dem Anleihemarkt taktisch zu nutzen und eine gehebelte Performance zu niedrigen Gebühren zu erzielen, heißt es in der Mitteilung. Damit zielt die Strategie des Leverage Shares 5x Long 20+ Year Treasury Bond Securities darauf ab, die fünffache tägliche Rendite des ETF zu Staatsanleihen mit mehr als zwanzigjähriger Laufzeit von iShares (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) zu erzielen.

Franklin Templeton startet zwei ETFs

Zwei neue nachhaltige und thematische ETFs von Franklin Templeton sind am Markt: Franklin Future of Food und Franklin Future of Health and Wellness. Die Produkte sollen Anlegern die Möglichkeit bieten, sich an langfristigen Wachstumsthemen zu beteiligen und traditionelle Indizes zu übertreffen. Die ETFs bilden die Wertentwicklung des Solactive Sustainable Food Index beziehungsweise des Solactive Sustainable Health and Wellness Index ab. Damit liegt der Schwerpunkt des Future of Food auf Unternehmen der Lebensmittelindustrie, die effiziente Produktions- und Lieferpraktiken einsetzen oder zum Ziel haben, ein nachhaltigen Lebensmittel-Ökosystems voranzutreiben. Das Vermögen im Future of Health and Wellness fließt dagegen in Firmen, die unter anderem den Zugang zu Pflege-, Gesundheits- oder Wellnessangeboten ermöglichen. Beide sind nach Artikel 8 klassifiziert. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei von 0,30 Prozent.

Inveso mit neuem Welt-ETF

Invesco hat einen neuen ETF aufgelegt: Mit dem FTSE All World (ISIN: IE000716YHJ7) möchte der Vermögensverwalter Privatanlegern ein einfaches Produkt zur Abbildung der gesamten Welt anbieten, welches Investoren auch in einem Sparplan oder in die Altersvorsorge integriert können. Der ETF bildet die Wertentwicklung des FTSE-All-World-Index – der mehr als 4.000 große und mittelgroße Unternehmen aus 49 Industrie- und Schwellenländern abbildet – ab.