Jetzt neu: Vanguard 365 – Ihr Begleiter im Finanzberatungsalltag

Die Finanzwelt ändert sich schnell, und die Anforderungen an Beraterinnen und Berater steigen stetig. Sie sind es, die täglich den Unterschied für Ihre Kunden machen. Um Sie bestmöglich zu unterstützen, haben wir das Vanguard 365 Portal geschaffen – Ihr neuer, unverzichtbarer Begleiter im Beratungsalltag.

Warum Vanguard 365?

Bei Vanguard sind wir überzeugt, dass qualifizierte Finanzberatung der Schlüssel für eine erfolgreiche Vermögensanlage ist. Doch in einem dynamischen Markt ist es entscheidend, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Vanguard 365 bietet Ihnen genau das: eine Plattform, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde, um Sie mit Wissen zu Unternehmensführung, Kundenbeziehungen, Financial Planning, Investment Know-How und Marktanalysen zu unterstützen.

Was erwartet Sie?

Mit Vanguard 365 erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl praxisorientierter Inhalte. In CPD-akkreditierten Modulen können Sie Ihr Wissen erweitern und CPD-Punkte beim FPSB sammeln.

Neben Wissensressourcen bietet Vanguard 365 exklusive Brancheneinblicke, wertvolle Leitfäden und Coaching-Hilfsmittel, die Sie im Gespräch mit Kunden nutzen können. Diskutieren Sie in Live-Webinaren und Workshops die neuesten Trends und Entwicklungen. So bleiben Sie stets informiert und können Ihre Kunden noch besser beraten – 365 Tage im Jahr.

Der Mehrwert von Finanzberatung

Finanzberater sind weit mehr als Vermittler von Anlageprodukten. Ihr wichtigster Beitrag besteht darin, Kunden bei fundierten Entscheidungen zu unterstützen, auch in turbulenten Märkten. Vanguard 365 hilft Ihnen dabei, Ihre Beratungskompetenz weiter auszubauen, damit Sie die individuellen Ziele Ihrer Kunden erreichen und ihr Vertrauen langfristig sichern.

Eine Studie von Vanguard hat gezeigt, dass Finanzberater durch eine klare Anlagestrategie, regelmäßiges Rebalancing und vor allem durch das Mindern emotionaler Fehlentscheidungen den langfristigen Anlageerfolg um bis zu 3% Mehrrendite* p.a. steigern können. Der echte Mehrwert zeigt sich nicht nur in finanziellen Ergebnissen, sondern auch in der Zufriedenheit und Sicherheit Ihrer Kunden.

Ihr Wissensvorsprung – überall und jederzeit

Mit Vanguard 365 haben Sie jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen – ob am Schreibtisch oder unterwegs. So können Sie flexibel auf Herausforderungen reagieren und gleichzeitig Ihre Beratungskompetenz ausbauen.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und lassen Sie sich von den Möglichkeiten inspirieren, die Vanguard 365 bietet. Denn Ihr Erfolg ist der Erfolg Ihrer Kunden – und wir unterstützen Sie dabei, täglich den Unterschied zu machen.

ALLES ZU VANGUARD 365 FINDEN SIE HIER



*Vanguard Advisers Alpha Studie “Der Wert von Beratung“, Juni 2020